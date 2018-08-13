Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии

13 августа 2018, 17:13

На территории Ахтынского района, где стихией разрушен мост и размыты дороги, возникла угроза обрушения жилых домов, сообщила местная администрация. Еще в пяти муниципальных образованиях повреждены дороги, жители девяти населенных пунктов остались без транспортного сообщения, проинформировали в Минтрансе.

Как писал "Кавказский узел", после продолжительного дождя в ночь с 10 на 11 августа на сельских дорогах населенных пунктов Фий, Хнов, Гдым в Ахтынском районе произошли сходы селевых потоков. В реке Самур поднялся уровень воды, в результате чего частично размыты дороги. В селении Хрюг разрушен мост.

Непогода привела к разрушениям и в других районах Дагестана. 11 августа в Рутульском районе после дождя размыта автодорога районного значения, прервано автомобильное сообщение с 11 селами, жители остались также без электроснабжения. После подъема уровня воды в реке Самур в Докузпаринском районе перекрыто движение на дороге республиканского значения, участок которой частично разрушен. По данным МЧС, "жизнеобеспечение населенных пунктов Докузпаринского района не нарушено". 12 августа спасатели предупредили также о риске повышения уровня воды в реке Терек из-за дождей.

По данным администрации Ахтынского района, в селе Хрюг также размыто дорожное полотно республиканской дороги. Кроме того, повреждены дороги к населенным пунктам Хнов, Фий, Гдым, Смугул и Миджах.

возникла угроза обрушения жилых домов и газопровода в селе Ахты

"В результате изменения направления русла реки Самур на правый берег происходит интенсивный размыв береговой линии, в результате чего возникла угроза обрушения близлежащих жилых домов и подводящего газопровода в селе Ахты", - сообщается сегодня на сайте администрации Ахтынского района.

В районе сегодня с 06.00 мск объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава района Осман Абдулкеримов поручил оперативному штабу следить за паводковой обстановкой и наладить системы оповещения населения о ситуации, говорится в сообщении администрации.

По данным МЧС, два села в Ахтынском районе остались без света в результате стихии. В Рутульском районе в семи из 11 населенных пунктов электроснабжение восстановлено, пишет сегодня со ссылкой на ведомство "Молодежь Дагестана".

Дороги в шести районах повреждены после дождей

Всего в результате непогоды повреждены автодороги в шести районах Дагестана, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Ахвахском районе размыты первый километр дороги Тад - Магитль - Тлиси и временный мост. Проезд обеспечен по временной схеме. В Докузпаринском районе разрушена часть дороги Магарамкент - Ахты - Рутул, автомобилисты пока могут проехать через село Кара-Кюре. В Цунтинском районе затоплен 42-й километр автодороги Агвали - Шаури - Кидеро, на протяжении 400 метров дорога закрыта. В Гумбетовском районе сошел оползень на 51-й километр автодороги Хасавюрт - Тлох, проезд открыт по одной полосе. Оползневый процесс на этом участке продолжается, сообщается сегодня на сайте министерства.

В Ахтынском районе на 21-м километре размыта часть автодороги Курукал - Хнов. Дорога закрыта. Эта же дорога размыта у подъезда к селам Гдым и Фий. В Рутульском районе до 29-го километра автодороги Рутул – Лучек – Джиных транспортное сообщение открыто по временной схеме. Далее по участкам имеются размывы протяженностью 200-300 метров. Девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения, проинформировал Минтранс.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Ахтынского района - селе Ахты - идет дождь, скорость ветра составляет 4 метра в секунду, температура воздуха - до +18 градусов. Ночью осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, температура - до +14 градусов. 14 августа вновь пойдет дождь, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура составит до +19 градусов. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.