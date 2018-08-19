Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане

19 августа 2018, 17:08

Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Дагестане до 22 августа, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, пожароопасность пятого класса прогнозируется в низменных районах республики с 20 по 22 августа.

Жителям и гостям региона рекомендовано не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Махачкале 20 августа температура воздуха составит +24 градуса, скорость ветра - до 8 метров в секунду. 21 августа температура повысится до +25, ветер усилится до 12 м/с. 22 августа столбик термометра поднимется до +26, скорость ветра снизится до 9 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.