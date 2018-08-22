Родственники убитого Когдеева усомнились в результатах экспертизы

22 августа 2018, 06:20

Образцы, отправленные на судебную экспертизу, могли не принадлежать свидетелям, проходящим по делу об убийстве в Калмыкии Ивана Когдеева, считает его мать.

Как сообщал "Кавказский узел", 29-летний ветеран боевых действий в Дагестане Иван Когдеев, по словам его отца, 1 июня был избит на животноводческой стоянке в Малых Дербетах, а в ночь на 2 июня от полученных травм скончался. Один мужчина, признавшийся в избиении, был задержан. Остальные, бывшие на месте нападения, проходят по делу как свидетели. Родственники Когдеева заявили, что правоохранительные органы задержали не всех причастных к его смерти, а в районе действует опасная группировка. 17 августа следователь ознакомил с результатами экспертиз брата Когдеева, признанного по делу потерпевшим. Однако эксперты не дали ответа на вопрос, избивали ли Когдеева несколько человек, или в деле замешан только один нападавший.

Родственники связали убийство Когдеева с его работой

Хозяином животноводческой стоянки, где избили Ивана Когдеева, является тесть задержанного по подозрению в убийстве, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать погибшего Екатерина Когдеева.

"Иван официально работал там с октября 2012 года, соответствующая запись есть в трудовой книжке. Но фактически никаких денег там не получал. Хозяин точки давал ему две-три тысячи в месяц – на бензин, карманные расходы. А сейчас он утверждает в полиции, что платил Ивану в конце каждого года по 120 тысяч рублей", - рассказала она.

13 июня Когдеева, как она утверждает, написала в прокуратуру заявление с просьбой разобраться с невыплатой зарплаты ее сыну. "Уже два месяца прошло – ответа нет", - добавила мать погибшего.

По ее словам, Иван Когдеев "в прошлом году купил мотоцикл в кредит" и оформил его на другого человека, "еще раньше брал в кредит телевизор".

"Если бы ему платили деньги, он бы не брал кредиты, а заплатил бы наличными. Да и вообще он не такой человек был, чтобы скрывать от семьи свои доходы", - сказала Когдеева.

Она также заявила, что хозяин животноводческой стоянки, где работал ее сын, в своих показаниях "постоянно прибавляет количество пропавшего поголовья", из-за которого предположительно произошел конфликт, закончившийся смертью Ивана Когдеева.

"В тетради Ивана записано, что не хватает 67 голов. А хозяин точки в своих показаниях постоянно эту цифру увеличивает. То у него не хватало 80 голов, потом – 120, сейчас уже – 160", - отметила Когдеева.

"Иван и хозяин хотели написать в полицию заявление о пропаже скота, но там их отговорили. Сказали, что пока не стоит писать заявление. Мол, вы сами поищите, и мы поищем", - рассказала она.

Когдеева также сообщила, что "где-то неделю назад в дом сдавшегося в полицию неизвестные закинули бутылку с зажигательной смесью".

"По селу пошел слух – Когдеевы начали мстить... У нас подозрение, что это все подстроено", - отметила Когдеева. По ее словам, никто в семье сдавшегося в полицию не пострадал, ущерба не было, "зато слухи поползли быстро".

Мать погибшего заверила, что в тот день Борис (брат Ивана Когдеева, – прим. "Кавказского узла") "дежурил в пожарке". "Мы с еще одним сыном были дома. Сноха лежала в больнице. Мой муж на точке был", - сказала Когдеева.

Мать Когдеева указала на промедление в работе следователей

Главная претензия родственников убитого к полиции заключается в том, что "всех, кто там был", не задержали по горячим следам, отметила Когдеева.

"Наш сын умер 2 июня. А со свидетелей взяли показания только 3 июня. У них было время подготовиться, и они дали показания, как под копирку. Но у следствия не возникает вопросов, почему у них все сходится слово в слово, почему у задержанного только царапина на лбу, а мой сын весь избит, все у него переломано", - сказала мать убитого.

Вызывают вопросы и результаты судебных экспертиз, отметила Когдеева. По ее словам, на процедуре взятия проб у свидетелей ни адвокат, ни родственники не присутствовали, и поэтому они не исключают, что материалы могли быть взяты у других лиц.

"Обыск у этих свидетелей следователи провели через неделю или даже десять дней после убийства. Но ведь преступник обычно сразу старается замести следы", - сказала Когдеева.

Мать погибшего также сообщила, что после схода у здания следственного отдела 25 июня сотрудники полиции заставили ее писать объяснительную.

25 июня жители села провели сход у здания следственного отдела в Малых Дербетах с требованием расследовать убийство Когдеева. По словам организатора схода Намру Булыкова, представитель следствия заявил собравшимся, что версия группового убийства рассматривается. 28 июня в доме Булыкова, в квартире этажом ниже, произошел взрыв, из-за чего чуть не погибла его дочь, рассказал он.

По словам Когдеевой, на сход приехали оппозиционные политики из Элисты - главный редактор "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев и два представителя партии "Коммунисты России" - Адуча Эрднеев и Владимир Бамбаев. Из-за этого, добавила она, Следственный комитет попросил полицию разобраться, был ли это несанкционированный митинг.

"Я написала, что никого туда не приглашала", - рассказала Когдеева.

При этом она отметила, что, "когда проходил сход, вся полиция сразу же туда подъехала, а когда Ивана убили, они ... по горячим следам не сработали".

Юрий Когдеев, который приходится дядей Ивану Когдееву, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его племянника "хотели загнать в долги".

"Зять владельца животноводческой стоянки был управляющим этого хозяйства. Иван хотел уйти, еще весной предупредил их, что доработает этот год – и уйдет", - рассказал он.

По его словам, после этого сначала кража обнаружилась, а потом убили Ивана.

"Я думаю, его хотели загнать в долги, чтобы он всю жизнь потом восстанавливал пропавшее поголовье", - заявил Юрий Когдеев.

Он рассказал, что первым из родственников приехал "на точку", когда узнал, что Иван умер.

"Через какое-то время приехали полицейские – говорят, один уже сдался... Ивана избили вечером 1 июня, а умер он поздно ночью 2 июня, а я был одним из первых, кто узнал о его смерти. А в селе человек уже взял вину на себя", - сказал дядя погибшего.

Сотрудник следственного управления Следственного комитета по Калмыкии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что срок предварительного следствия по делу об убийстве Ивана Когдеева продлен до 2 сентября. По информации ведомства, "на причастность к совершенному преступлению проверяются также иные лица".

Жители села пожаловались на опасную группировку

Организатор схода Намру Булыков, в доме которого произошел взрыв, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в его квартире "пришлось менять двери и окна, покупать обои на всю квартиру, ждет ремонта кухня и утепленная лоджия, где выбило взрывной волной большое окно".

"Уголовное дело по факту взрыва до сих пор не возбудили, так как нет результатов экспертизы. В подъезде сейчас никто не живет, все разъехались по родственникам, занимаются потихоньку ремонтом. Жить тут пока невозможно", - сказал Булыков.

Ранее он сообщал, что ему и хозяину квартиры на первом этаже, смежной с той, где произошел взрыв, местные власти обещают выплатить по 20 тысяч рублей, остальным владельцам квартир в его подъезде – по 10 тысяч.

Напомним также, что на официальной странице администрации Малодербетовского района в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что 28 июня в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома "произошел взрыв бытового газа". По результатам независимой экспертизы, квартира, где произошел взрыв, признана аварийной, уточняется в сообщении от 2 августа.

"Входная дверь мне обошлась в 15 тысяч 500 рублей. Поменял уже два окна – за каждое заплатил почти 9 тысяч. Обои закупил на 15 тысяч. Ремонт в лоджии и кухне, по моим подсчетам, обойдется в 200 тысяч", - рассказал Булыков.

Активист не исключает, что взрыв в его доме связан с проведением схода. "Пока не получены результаты экспертизы, ничего утверждать нельзя. Но от этой группировки (связанной, по мнению Булыкова, с убийством Когдеева, – прим. "Кавказского узла") всего можно ожидать", - сказал он.

Булыков также отметил, что члены этой группировки чувствуют свою безнаказанность. "В районе уже были случаи, когда они пытались запугать неугодных путем поджогов, подкладывали взрывные устройства. Просто все эти дела так и не были расследованы. Хотя здесь все знают, чьих это рук дело", - заявил он.

"Лидеры группировки", убежден Булыков, сеют вражду между "коренными дербетовцами и переехавшими из других сел".

"Уроженцы из других сел для них – чужаки", - отметил Булыков.

При этом, по его информации, "две трети жителей Малых Дербет – приезжие".

"Те, кто был на точке, когда убивали Ивана Когдеева, – самые активные члены группировки. Если им и сейчас все сойдет с рук, они почувствуют полную безнаказанность", - считает Булыков.

После схода, по словам активиста, ему тоже звонили из полиции, "хотели взять объяснительную", но он отказался.

Журналист объяснил вражду в селе упадком в экономике

Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, присутствовавший на сходе после убийства Когдеева, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что у него пока складывается противоречивое впечатление о ситуации в Малых Дербетах.

"На сход я поехал, потому что мне сказали, что это не первый случай, что там орудует группировка, члены которой и раньше людей избивали, убивали. Но на сходе было много эмоций – собрались родственники, друзья. Понятное дело, у них примерно одинаковое видение ситуации. Думаю, следствие должно разобраться. Делать выводы о том, что в селе действует организованная преступная группа – пока рано", - сказал Бадмаев.

По его мнению, "слухи о влиятельности той или иной преступной группировки в Калмыкии" пока подтверждения не получают.

"Разговоров много, но пока не всплывут факты, все это – слухи", - подытожил журналист.

Бывший сотрудник Малодербетовского райотдела полиции подтвердил, что в Малых Дербетах существует "так называемый хотонизм (хотон – калмыцкое селение, – примечание редакции)".

"Раньше дербетовцы враждовали с выходцами из Большого Царына (административный центр Октябрьского района Калмыкии, – прим. "Кавказского узла"). Потом начались стычки с ики-бухусовцами (Ики-Бухуса - село в Малодербетовском районе, – прим. "Кавказского узла")", - рассказал он.

В свою очередь публицист и правозащитник Семен Атеев считает, что разговоры о хотонизме и улусизме (от "улус", район, – примечание редакции) активизируются всякий раз, когда ухудшается экономическая ситуация.

По его мнению, "когда начинается упадок, людей легче убедить в том, что в их бедах виноваты приезжие".

"На уровне страны это оборачивается конфликтами под маркой межрелигиозной или межнациональной вражды. На уровне республики – доходит до межплеменного деления", - пояснил правозащитник.

Комментариями от хозяина животноводческой стоянки, где произошло убийство Ивана Когдеева, а также от свидетелей преступления "Кавказский узел" пока не располагает.