Автомобиль ДПС. Фото Alex 'Florstein' Fedorov https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорожно-патрульная_служба#/media/File:Police_Car_in_SPB.jpg

02 февраля 2018, 10:39

Полицейский в Калмыкии приговорен к шести годам тюрьмы за взятку и подлог

Бывший инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Калмыкии признан виновным в том, что получил 800 долларов от водителя.

Судом установлено, что 25 октября 2016 года инспектор ДПС на посту в Элисте внес в постановления по делу об административном правонарушении ложные сведения о нарушении водителем КамАЗа правил дорожного движения. Позднее, 12 декабря того же года, инспектор получил 800 долларов за непривлечение к административной ответственности водителя, не имевшего документов на управление транспортным средством, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калмыкии.

Бывший инспектор признан виновным по статьям о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и совершении действий, выходящих за пределы полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере свыше 1 млн рублей. Кроме того, он лишен звания – "капитан полиции" и права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил, сообщило 1 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2016 года суд в Калмыкии приговорил бывшего сотрудника полиции к 4,5 года колонии по обвинению в получении взяток от нарушителей ПДД.

Примечание:

"Полицейский в Калмыкии обвинен в избиении двух человек", "Начальник отдела полиции Калмыкии обвинен в получении взятки", "Инспектор ДПС в Калмыкии заподозрен в вымогательстве взятки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 февраля 2018, 15:16

02 февраля 2018, 14:54

02 февраля 2018, 14:49

02 февраля 2018, 14:07

02 февраля 2018, 13:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей