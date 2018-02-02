Полицейский в Калмыкии приговорен к шести годам тюрьмы за взятку и подлог

02 февраля 2018, 10:39

Бывший инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Калмыкии признан виновным в том, что получил 800 долларов от водителя.

Судом установлено, что 25 октября 2016 года инспектор ДПС на посту в Элисте внес в постановления по делу об административном правонарушении ложные сведения о нарушении водителем КамАЗа правил дорожного движения. Позднее, 12 декабря того же года, инспектор получил 800 долларов за непривлечение к административной ответственности водителя, не имевшего документов на управление транспортным средством, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калмыкии.

Бывший инспектор признан виновным по статьям о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и совершении действий, выходящих за пределы полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере свыше 1 млн рублей. Кроме того, он лишен звания – "капитан полиции" и права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил, сообщило 1 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2016 года суд в Калмыкии приговорил бывшего сотрудника полиции к 4,5 года колонии по обвинению в получении взяток от нарушителей ПДД.