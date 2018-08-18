В деле об убийстве Ивана Когдеева остается один подозреваемый

18 августа 2018, 06:10

На фоне резонанса, которое вызвало убийство в калмыцком селе Малые Дербеты Ивана Когдеева, следователь встретился с родственниками убитого и рассказал им о результатах экспертиз. Однако эксперты не дали ответа на вопрос, избивали ли на Когдеева несколько человек, или в деле замешан только один нападавший. Заявления местных жителей о действующей в районе опасной группировке пока остались без ответа.

Как информировал "Кавказский узел", 29-летний ветеран боевых действий в Дагестане Иван Когдеев, по словам его отца, был избит на животноводческой стоянке в Малых Дербетах 1 июня, а в ночь на 2 июня от полученных травм скончался. Был задержан один мужчина, признавшийся в избиении. Остальные, бывшие на месте нападения, проходят по делу как свидетели. Родственники Когдеева заявляют, что правоохранительные органы задержали не всех причастных к его смерти, а в районе действует опасная группировка.

25 июня жители села провели сход у здания следственного отдела в Малых Дербетах с требованием расследования убийства Когдеева. По словам организатора схода Намру Булыкова, представитель следствия заявил собравшимся, что версия группового убийства рассматривается. Булыков также сообщил, что после схода, 28 июня, в его доме, в квартире этажом ниже произошел взрыв, из-за чего чуть не погибла его дочь.

Борис Когдеев, признанный следствием потерпевшим по делу об убийстве брата, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 17 августа следователь ознакомил его и адвоката с результатами последних экспертиз.

"Всего было назначено несколько десятков экспертиз. Мой адвокат сказал, что их результаты неинформативны в том смысле, что не дают оснований для того, чтобы предъявить обвинения группе лиц. Все идет к тому, что в деле так и останется один обвиняемый", - заявил Когдеев.

Согласно заключению экспертов, сообщил он, на теле Ивана Когдеева зафиксированы "тупая травма груди, перелом подостной ямки лопатки и все это осложнилось отеком спинного и головного мозга". "Эти повреждения были причинены где-то в 21.00. А хуже ему стало где-то в два часа ночи. В районе трех часов наступила смерть", - уточнил брат убитого.

По его словам, следствие еще не определилось, по какой статье УК РФ будет предъявлено обвинение, но "в целом уже вышло на финишную прямую". "Далее следствие ознакомит стороны с делом, после чего оно будет направлено прокурору", - сказал Борис Когдеев.

Напомним, что в ответе на запрос "Кавказского узла" и.о. руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии Оконов сообщил, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 2 сентября в связи с необходимостью завершения ранее назначенных судебных экспертиз. По информации представителя СКР, "на причастность к совершенному преступлению проверяются также иные лица".

Организатор схода заявил, что силовики не возбудили уголовное дело по факту взрыва

Между тем Намру Булыков, организатор схода после убийства Когдеева, заявил "Кавказскому узлу", что односельчане после взрыва в его доме посоветовали ему принять меры предосторожности. "Прямо, конечно, мне никто не станет угрожать, но село небольшое, все так или иначе друг с другом общаются. Недавно знакомые посоветовали мне оставлять машину только там, где есть видеокамеры и где многолюдно. Дали понять, что есть причины для таких мер предосторожности", - рассказал Булыков.

Он также сообщил, что уголовное дело по факту взрыва в 16-квартирном доме по его заявлению до сих пор не возбуждено из-за того, что "следователи все еще ждут результаты взрывотехнической экспертизы".

При этом, по его словам, 1 августа депутаты сельского собрания в Малых Дербетах приняли решение выплатить собственникам пострадавшим от взрыва квартир единовременную материальную помощь. "Информация об этом была опубликована в местной газете. Компенсации получат собственники всех шести квартир, расположенных в нашем подъезде. Больше всех пострадала моя квартира и квартира подо мной на первом этаже – смежная с той, где произошел взрыв. Нам должны выплатить по 20 тысяч рублей, остальным – по 10 тысяч", - сказал Булыков.

По его подсчетам, денег, которые выплатят местные власти, хватит "только на то, чтобы купить обои". "У соседа снизу разворотило всю стену. У меня пострадали стена, двери, окна, нужно делать ремонт в квартире. Все вещи в копоти, зимние уже вряд ли получится отстирать", - посетовал житель Малых Дербет.

Он считает, что помимо единовременной помощи, местные власти должны компенсировать пострадавшим ущерб, а после установления виновника происшествия взыскивать уже с него сумму ущерба через суд. "Специальная комиссия обследовала наши квартиры почти сразу после взрыва. Но о компенсации ущерба пока речи нет", - добавил Булыков.

Ранее Булыков заявлял, что "газовики сразу сказали, что этот взрыв не по их части" и что "независимый эксперт из Элисты подтвердил, что это не взрыв газа".

Между тем на официальной странице администрации Малодербетовского района в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что 28 июня в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома "произошел взрыв бытового газа". По результатам независимой экспертизы, уточняется в сообщении от 2 августа, аварийной признана квартира, где произошел взрыв.

"В остальных квартирах требуется произвести косметический ремонт, в целом же двухэтажный многоквартирный жилой дом признан пригодным и безопасным для постоянного проживания людей", - говорится в сообщении районных властей.

Консультант элистинского центра юридической помощи "Справедливость" заявила "Кавказскому узлу", что любые выплаты, помимо обещанной единовременной помощи пострадавшим, будут "актом доброй воли со стороны муниципалитета или республики", поскольку в законе они не прописаны.

"Согласно последней редакции закона о государственной социальной помощи в Калмыкии, ущерб компенсируется только тем, кто пострадал в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф. Ущерб также возмещается пострадавшим, у которых было застраховано имущество. В остальных случаях можно рассчитывать лишь на единовременную помощь, которую предоставляют органы местного самоуправления", - пояснила юрист.