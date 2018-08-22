Ростовский суд продлил арест обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир"*

22 августа 2018, 00:22

Военный суд в Ростове-на-Дону постановил на три месяца продлить срок содержания под стражей правозащитнику Эмиру-Усеину Куку и другим пяти обвиняемым в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Как защита, так и обвинение выступили против решения суда вернуть дело одного из обвиняемых прокурору.

Как информировал "Кавказский узел", дело о "ялтинской ячейке" Хизб ут-Тахрир* рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде с 31 января.

Обвиняемыми по делу проходят Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку, который с 26 июня по 19 июля голодал в СИЗО. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда, состоявшемся 21 августа, защита начала представлять доказательства по этому делу. Судья удовлетворил ходатайтво прокуратуры и постановил продлить срок ареста всех обвиняемых до 28 ноября, сообщило в тот же день движение "Крымская солидарность".

"Судья огласил мнение, что после представления доказательств стороной обвинения необходимо дело вернуть прокурору для изменения Бекирову Энверу с ч. 2 на ч. 1 ст 205.5 УК РФ. Прокурор и все остальные против", - говорится в сообщении, размещенном на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

По мнению суда, действия Бекирова следует классифицировать не как участие в террористическом сообществе, а как организацию его деятельности, пояснил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, который представляет интересы Эмира-Усеина Куку, сообщила 21 августа "Медазона".

Адвокат раскритиковал это решение. "Суд должен быть независим от позиции обвинения, независим от позиции защиты и должен рассматривать уголовное дело беспристрастно. В настоящий момент суд фактически вынес решение о виновности Бекирова в совершении более тяжкого преступления и своим определением дал прямые указания прокуратуре переквалифицировать обвинения на более тяжкие", - сказал Ладин.

По его словам, защита намерена обжаловать как продление обвиняемым ареста, так и решение о возвращении дела в прокуратуру.

На сайте прокуратуры Ростовской области по состоянию на 0:22 мск 22 августа нет комментариев относительно решений военного суда, вынесенных по этому делу 21 августа.

* - "Хизб ут-Тахрир" - организация признана террористической и запрещена в России судом.