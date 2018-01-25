Суд по делу о ячейке "Хизб ут-Тахрир"* отклонил все ходатайства защиты

25 января 2018, 03:30

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошли предварительные слушания по делу "ялтинской ячейки" запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". По словам адвокатов, обвинение строится только на экспертизах и показаниях скрытых свидетелей.

24 января в Северо-Кавказском окружном военном суде прошло предварительное слушание по делу о создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, в ходе которого была назначена дата первого заседания по существу. Заседание прошло в закрытом режиме, передает корреспондент "Кавказского узла".

Среди обвиняемых - член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку. Он был арестован в феврале 2016 года. Киевский районный суд в Симферополе одобрил его заключение под стражу на время предварительного следствия. Вместе с ним по делу проходят Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров, говорится в сообщении на сайте правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники потребовали освободить Эмира-Усеина Куку.

Отметим, что максимальное наказание по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) в случае, если речь идет об организации деятельности (пункт 1) - пожизненное заключение, а в случае, если речь идет об участии в деятельности (пункт 2) - лишение свободы на срок до двадцати лет. Однако лицо, которое впервые совершило преступление, предусмотренное данной статьей, и добровольно прекратило участие в деятельности организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Максимальное же наказание по статье 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) - лишение свободы на срок до двадцати лет.

"Во всех ходатайствах, которые заявлялись, нам отказали. В частности, мы заявляли ходатайство об исключении одной из экспертиз; о рассмотрении дела в гарнизонном военном суде в Крыму; об участии переводчика в связи с тем, что некоторые свидетели защиты являются крымскими татарами, и это язык не татарский, а отдельный язык. Во всех ходатайствах было отказано", - рассказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эмир-Усеина Куку Сергей Локтев.

"Его (Эмира-Усеина Куку) состояние нормальное. Единственное - в СИЗО перелимит: спят по очереди, на одно место - два человека. Сегодня (24 января) эта проблема была как бы решена - согласно определению суда, Куку и ещё одного подсудимого направили в СИЗО-4, так называемый СИЗО ФСБ", - сообщил Сергей Локтев.

"Версия обвинения такова, что эти люди (подсудимые) организовали ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Ялтинском регионе и, помимо этого, подготавливали конституционный переворот. Им вменяется совершенно абсурдная статья о насильственном захвате власти в России. Версия обвинения строится на экспертизах, на показаниях скрытых свидетелей, и по факту - всё - это два основных момента", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник Вадима Сирука Эмиль Курбединов.

"По итогам заседания суд вынес определение о том, что Эмир-Усеин Куку и Муслим Алиев будут содержаться в другом следственном изоляторе - №4, который находится непосредственно при управлении Федеральной службы безопасности. Почему-то суд их выделил туда отдельно, четверо остальных будут сидеть в ростовском СИЗО-1. Для нас это весьма странное решение, которое судья пытался обосновать тем, что так удобнее возить конвою", - сказал адвокат.

Суд назначил первое заседание по существу на 10.00 31 января. По словам адвокатов, на нём будет зачитано обвинительное заключение.

"Хизб ут-Тахрир"* признана террористической организацией безосновательно, считает председатель комитета "Гражданское содействие", реализующего гуманитарные и просветительские проекты на Северном Кавказе, Светлана Ганнушкина. "За организацией не отмечено ни одного террористического акта. В ряде стран Европы она существует законно", – заявила ранее Ганнушкина. В "Справочнике" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой об организации.

* - "Хизб ут-Тахрир" - организация признана террористической и запрещена в России судом.