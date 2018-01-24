Приговор Карпенко и Гришиной оставлен в силе

24 января 2018, 15:35

Верховный суд России отклонил жалобу Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной, осужденных за подготовку теракта в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженку Цимлянска Татьяну Карпенко и уроженку Казахстана Наталью Гришину виновными по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Карпенко была приговорена к 14,5 года колонии общего режима с ограничением свободы на один год и штрафам на общую сумму 150 тысяч рублей. Гришина получила 9 лет общего режима, год ограничения свободы и 100 тысяч рублей штрафа.

Карпенко и Гришина обвинялись в подготовке теракта в торговом центре, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатки. Карпенко было предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Девушки отвергли все обвинения. Адвокат Карпенко назвал приговор излишне строгим и пообещал его обжаловать.

Жалобу Карпенко и Гришиной рассмотрела сегодня судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ отклонила апелляционную жалобу осужденных, оставив приговор без изменений", - рассказал представитель суда.

Он добавил, что при этом Верховный суд снял с Карпенко штраф 50 тысяч рублей по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) за истечением срока давности.

Теперь приговор вступил в законную силу, передает ТАСС.

Жалоба Карпенко и Гришиной поступила в Верховный суд России 13 декабря 2017 года, значится в информации на сайте суда.

Материалы о процессе по делу Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дело Карпенко-Гришиной".