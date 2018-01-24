Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина в зале суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

24 января 2018, 15:35

Приговор Карпенко и Гришиной оставлен в силе

Верховный суд России отклонил жалобу Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной, осужденных за подготовку теракта в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженку Цимлянска Татьяну Карпенко и уроженку Казахстана Наталью Гришину виновными по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Карпенко была приговорена к 14,5 года колонии общего режима с ограничением свободы на один год и штрафам на общую сумму 150 тысяч рублей. Гришина получила 9 лет общего режима, год ограничения свободы и 100 тысяч рублей штрафа.

Карпенко и Гришина обвинялись в подготовке теракта в торговом центре, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатки. Карпенко было предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Девушки отвергли все обвинения. Адвокат Карпенко назвал приговор излишне строгим и пообещал его обжаловать.

Жалобу Карпенко и Гришиной рассмотрела сегодня судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ отклонила апелляционную жалобу осужденных, оставив приговор без изменений", - рассказал представитель суда.

Он добавил, что при этом Верховный суд снял с Карпенко штраф 50 тысяч рублей по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) за истечением срока давности.

Теперь приговор вступил в законную силу, передает ТАСС.

Жалоба Карпенко и Гришиной поступила в Верховный суд России 13 декабря 2017 года, значится в информации на сайте суда.

Материалы о процессе по делу Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дело Карпенко-Гришиной".

Примечание:

"Секретный свидетель в суде по делу о финансировании боевиков перепутал обвиняемых", "Свидетель рассказал суду, как полиция следила за обвиняемыми в подготовке теракта в Ростове-на-Дону", "Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону уже привлекалась за экстремизм".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 января 2018, 21:28

24 января 2018, 20:23

  • ЕСПЧ запросил у властей Армении информацию о деле Кюрегяна

    Европейский суд по правам человека 23 января направил правительству Армении вопросы по жалобе активиста Айка Кюрегяна, признанного виновным в стрельбе по полицейским и осужденного на девять лет. Вопросы из Евросуда получены и приняты в работу, подтвердили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Минюсте Армении.

24 января 2018, 20:05

  • Подозреваемый по делу Керимова оставлен под арестом

    Французский суд отказался выпустить из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого следствие считает подставным лицом при совершении сделок сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

24 января 2018, 19:33

24 января 2018, 19:28

  • Защита «Сасна Црер» обвинила судью и прокуроров в предвзятости

    Адвокаты участников отряда «Сасна Црер» потребовали отвода судьи и прокуроров, которые оскорбляли обвиняемых во время процесса, но суд отклонил эти ходатайства. Суд исполняет политический заказ властей, не давая подсудимым объяснить свои мотивы, уверена защита.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей