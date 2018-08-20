Туристы рассказали о сокращении очередей на границе России и Грузии

20 августа 2018, 08:10

Туристы, которые сегодня ночью пересекли контрольно-пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге, сообщили, что в очереди им пришлось простоять порядка четырех часов. МЧС Северной Осетии информировало о шести часах ожидания на границе.

Как писал "Кавказский узел", МЧС с 8 августа информировало о многочасовых очередях на границе России и Грузии. 14 августа ведомство сообщило о десятичасовом ожидании, днем позже МЧС и туристы оценили среднее время ожидания в очереди в шесть часов. 16 августа Федеральная таможенная служба сообщила, что среднее время ожидания на границе сократилось до двух-трех часов, туристы же заявили, что им приходится ждать порядка семи часов.

Ранее туристы потребовали уволить таможенников из-за очередей на Верхнем Ларсе. Петиция с этим требованием, опубликованная на сайте "Петиция президенту" 30 июля, сегодня к 08.10 мск собрала 2832 подписи.

Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня главное управление МЧС России по Северной Осетии. Время ожидания через пункт пропуска составляет порядка шести часов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня ночью им пришлось провести на границе порядка четырех часов.

Так, в ответ на вопрос сегодня утром Шоты Нозадзе в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте" об обстановке на границе Оля Байгат ответила: "Мы вчера проехали за 4,5 часа".

"Недавно доехал домой. Всю ночь стоял на нейтралке в сторону России. В сторону Грузии всю ночь машины не двигались! Не знаю, в чем причина, разумного объяснения не нашел", - написал Мурат Хаткутов.

На вопрос о том, как обстоят дела на нейтралке в сторону Грузии, Нурия Камалеева ответила: "Медленно, но двигались, только выехали, итого 4 часа 10 минут, в сторону Грузии вообще не двигается пробка. Наши понять не могут, почему стоят, у нас спрашивают. На нейтралке порядок регулируют погранцы".

"Уже четыре часа как стоим-ползем от КПП России. Час стоим без движения. Говорят, у сужения фура встала", - написал ночью Игорь Лещинский.

Астемир Уначев опубликовал фото секундомера, на котором значится, что он прошел границу за 4 часа 17 минут. "Понятна причина пробки. Каждый пакет смотрят. Работают восемь окон на въезд и одно на выезд из страны", - пояснил он работу российских таможенников.

"Прошли границу за 3 часа 40 минут! Неделю назад ехали в Грузию и простояли 11 часов!" - сообщила Алина Терновская.

"Грузия – Россия: от КПП до КПП 3 часа 25 минут", - проинформировал Женя Калинин.

"Ребята, кто едет в сторону Грузии, следите за водителем перед вами стоящей машины!!! Много кто засыпает на нейтралке, очередь тормозиться именно из-за них. Мы едем в Россию, с вашей очереди уже троих разбудили", - сообщила Юленька Захарова.

О том, что время прохождения границы между Россией и Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии сократилось, сообщило вечером 19 августа ИА "Кавказ сегодня". По данным очевидцев, на которых ссылается агентство, проехать оба пограничных поста и нейтральную территорию между ними в тот день можно было в среднем за 3-6 часов.