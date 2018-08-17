Туристы на Верхнем Ларсе опровергли слова таможенников о сокращении очередей

17 августа 2018, 02:30

Среднее время ожидания на границе России и Грузии сократилось 16 августа до 2-3 часов, сообщила Федеральная таможенная служба. Реальное время ожидания пропуска составляет порядка семи часов, заявили туристы.

Как сообщал "Кавказский узел", МЧС с 8 августа информировало о многочасовых очередях на границе России и Грузии. 14 августа ведомство проинформировало о десятичасовом ожидании, тогда как автомобилисты заявили, что им приходится ждать в очередях 13 часов. 15 августа МЧС и туристы оценили среднее время ожидания в очереди в шесть часов.

Пересечения границы на КПП "Верхний Ларс" с российской стороны 16 августа ожидали около 250 легковых и до 50 грузовых машин, с грузинской стороны - 180 легковых автомобилей, сообщили в 21.34 мск 16 августа в пресс-службе североосетинской таможни корреспонденту "Кавказского узла".

На подъезде к "Верхнему Ларсу" 16 августа наблюдалось большое скопление машин, в основном в пробке стояли легковые автомобили. Очередь двигалась медленно.

Людмила Пучнева вместе с семьей выехала из Краснодарского края на отдых в Баку. Причиной пробок Людмила назвала неслаженную работу структур пограничного пункта. Семья уже в третий год выезжает по этой дороге на отдых, в прошлые годы в пробках приходилось стоять по 3-4 часа, сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее туристы потребовали уволить таможенников из-за очередей на Верхнем Ларсе. Петиция с этим требованием, опубликованная на сайте "Петиция президенту" 30 июля, сегодня к 01.20 мск собрала 2678 подписей.

Федеральная таможенная служба России объявила 16 августа, что время ожидания пропуска на пограничном пункте "Верхний Ларс" сократилось по сравнению с 15 августа в два раза. Ведомство рапортовало об активных мерах для беспрепятственного пропуска транспортных средств через границу. "Итогом принятых мер, по данным на 16 августа 2018 года, стало снижение среднего времени ожидания в очереди до 2-3 часов", - говорится в сообщении, опубликованном 16 августа на сайте ФТС.

Эти сведения противоречат данным МЧС Северной Осетии. "По состоянию на 20.00 мск 16 августа 2018 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. Время ожидания через пункт пропуска составляет порядка шести часов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информацию о сокращении времени ожидания в очереди опровергли туристы - по их сведениям, время ожидания пропуска 16 августа составляло порядка семи часов или больше.

"Проехал за семь часов Россия-Грузия", - написал вечером 16 августа Сахил Гадиров в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте".

Кирилл Гринфельд оценил время выезда из Грузии в Россию также почти в семь часов. "Приехали на границу Грузия-Россия в 12 дня. Прошли за 6 часов 49 минут", - написал он.

Варсик Балян пожаловалась, что прохождение границы по пути из Грузии в Россию заняло в общей сложности восемь часов, пять из которых пришлось провести в нейтральной зоне. "Это ужас. Все стоит", - написала она.

Ценные советы автомобилистам, в том числе о том, как не попасть в пробку на границе, подобраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" составил справку о Военно-Грузинской дороге.