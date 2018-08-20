Розничные цены на бензин повышены в Азербайджане

20 августа 2018, 00:52

С 19 августа в Азербайджане подорожал автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 на 20 и 6,7 процента соответственно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года в Азербайджане на 28,5 процента повышена розничная цена автомобильного бензина AI-92.

Бензин Premium Euro-95 подорожал с 1,25 маната до 1,50 маната (с 0,73 до 0,88 доллара) за литр, Euro-98 - с 1,5 маната до 1,6 маната (с 0,88 до 0,94 доллара) за литр, передает корреспондент "Кавказского узла".

Указанные марки топлива в Азербайджане не производятся, и цены на них регулируются рыночными механизмами, а не Тарифным советом при правительстве, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Министерства энергетики Азербайджана.

По его словам, рост цен связан с подорожанием бензина указанных марок у производителей за рубежом. «Поэтому себестоимость импорта бензина премиум-класса увеличилась и поставщики вынуждены были повысить цены», - сказал представитель Минэнерго.

По его словам, повышение затронет лишь небольшую часть автомобилистов, в основном владельцев автомобилей люкс-класса.

Удельный вес бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 на топливном рынке составляет не более четырех процентов, отметил сотрудник министерства.

Повышение цен является результатом диктата монополистов, считает экономический эксперт, исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

«Отсутствие внутреннего производства бензина премиум-класса не оправдывает правительство за подорожание этого класса топлива. Главная причина в монополизме. Нет конкуренции в поставках. В отличие от многих других стран с рыночной экономикой, в Азербайджане на все виды автомобильного топлива – и производимого внутри страны, и импортируемого - существуют единые цены. Это монополистский диктат», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в стране до сих пор нет нефтеперерабатывающих мощностей, производящих бензин премиум-класса.

«В стране со 150-летней историей нефтедобычи нет нормального НПЗ, производящего бензин по евростандартам. В годы сверхдоходов от нефти деньги тратились на такие бессмысленные проекты как Евроигры, Исламиада, а НПЗ, производящий качественный бензин, так и не построили», - сказал Джафарли.