Заправка автомобиля. Фото: Sputnik / Maksim Blinov https://ru.sputnik.az/economy/20180307/414345524/benzin-kachestvo-prodazha-avtomobili.html

20 августа 2018, 00:52

Розничные цены на бензин повышены в Азербайджане

С 19 августа в Азербайджане подорожал автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 на 20 и 6,7 процента соответственно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года в Азербайджане на 28,5 процента повышена розничная цена автомобильного бензина AI-92.

Бензин Premium Euro-95 подорожал с 1,25 маната до 1,50 маната (с 0,73 до 0,88 доллара) за литр, Euro-98 - с 1,5 маната до 1,6 маната (с 0,88 до 0,94 доллара) за литр, передает корреспондент "Кавказского узла".

Указанные марки топлива в Азербайджане не производятся, и цены на них регулируются рыночными механизмами, а не Тарифным советом при правительстве, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Министерства энергетики Азербайджана.

По его словам, рост цен связан с подорожанием бензина указанных марок у производителей за рубежом. «Поэтому себестоимость импорта бензина премиум-класса увеличилась и поставщики вынуждены были повысить цены», - сказал представитель Минэнерго.

По его словам, повышение затронет лишь небольшую часть автомобилистов, в основном владельцев автомобилей люкс-класса.

Удельный вес бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 на топливном рынке составляет не более четырех процентов, отметил сотрудник министерства.

Повышение цен является результатом диктата монополистов, считает экономический эксперт, исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

«Отсутствие внутреннего производства бензина премиум-класса не оправдывает правительство за подорожание этого класса топлива. Главная причина в монополизме. Нет конкуренции в поставках. В отличие от многих других стран с рыночной экономикой, в Азербайджане на все виды автомобильного топлива – и производимого внутри страны, и импортируемого - существуют единые цены. Это монополистский диктат», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в стране до сих пор нет нефтеперерабатывающих мощностей, производящих бензин премиум-класса.

«В стране со 150-летней историей нефтедобычи нет нормального НПЗ, производящего бензин по евростандартам. В годы сверхдоходов от нефти деньги тратились на такие бессмысленные проекты как Евроигры, Исламиада, а НПЗ, производящий качественный бензин, так и не построили», - сказал Джафарли.

I Европейские Олимпийские игры "Баку 2015" прошли в столице Азербайджана с 12 по 28 июня 2015 года. С 12 по 22 мая 2017 года в Баку прошли IV Исламские игры солидарности или Исламиада-2017.

Примечание:

"Рост налогов в Азербайджане негативно отразится на малом бизнесе и доходах населения, считают эксперты", "Азербайджан вновь начал продавать топливо за рубеж", "В Баку на рынке жилья отмечается застой, заявляют эксперты".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 августа 2018, 14:15

20 августа 2018, 13:40

20 августа 2018, 13:17

20 августа 2018, 12:20

20 августа 2018, 10:56

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости