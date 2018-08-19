19 августа 2018, 22:56
Четыре человека стали жертвами ДТП с эвакуатором в Калмыкии
Двое взрослых погибли, два ребенка пострадали в результате аварии в Яшкульском районе, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, ДТП произошло на 253 километре федеральной автодороги Р-216 18 августа.
В результате столкновения легкового автомобиля и эвакуатора "Чайка-Сервис" погибли два человека, травмированы двое детей, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Калмыкии.
Ведомство не уточнило состояние пострадавших детей.
"Кавказский узел", ранее писал о ДТП в Калмыкии 20 апреля. В результате столкновения пассажирской "Газели" с грузовиком в Целинном районе пострадали 10 человек, пятеро из них были госпитализированы.
"Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани", "Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде признал вину в гибели семьи в ДТП".
19 августа 2018, 22:56
-
Четыре человека стали жертвами ДТП с эвакуатором в Калмыкии
Двое взрослых погибли, два ребенка пострадали в результате аварии в Яшкульском районе, сообщило сегодня МЧС.
19 августа 2018, 21:58
-
Четыре человека были эвакуированы во время пожара в Анапе
Семья из четырех человек была эвакуирована в пункт временного размещения в связи с пожаром в Анапе. Пожарные потушили огонь, сообщило МЧС.
19 августа 2018, 21:00
-
Магомед Сулейманов арестован в Дагестане
Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов заключен под стражу на два месяца, сообщили следователи.
19 августа 2018, 20:01
-
70 семьям потребовалась помощь спасателей из-за стихии в Грузии
В результате стихии в Грузии повреждены здания, дороги и линии электропередачи, подтоплены жилые дома. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 127 обращений о помощи, сообщили в ведомстве.
19 августа 2018, 19:02
-
7
Жители Чечни раскритиковали решение Росгвардии отметить юбилей генерала Романова
Территориальное управление Росгвардии в Чечне объявило о подготовке к торжествам, посвященным 70-летию бывшего командующего Внутренними войсками МВД России Анатолия Романова. Романов считается одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году, в результате которой убито более 100 местных жителей, поэтому подобные торжества выглядят кощунственно, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.
-
18 августа 2018, 09:392
Пашинян объявил о победе над коррупцией в правительстве Армении
-
18 августа 2018, 08:51
Прокуратура на Кубани помешала продать дом общины Свидетелей Иеговы*
-
18 августа 2018, 04:52
Сотрудники Шамильской больницы раскритиковали Минздрав за увольнение главврача
-
17 августа 2018, 16:482
Власти Чечни рассказали о приеме 10 тысяч чеченских школьников в "Юные кадыровцы"
-
17 августа 2018, 15:193
Минобороны Нагорного Карабаха заявило об атаке азербайджанских войск
-
19 августа 2018, 22:56
Четыре человека стали жертвами ДТП с эвакуатором в Калмыкии
-
19 августа 2018, 21:58
Четыре человека были эвакуированы во время пожара в Анапе
-
19 августа 2018, 21:00
Магомед Сулейманов арестован в Дагестане
-
19 августа 2018, 18:02
В Анапе локализован крупный пожар
-
19 августа 2018, 17:08
Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане
-
19 августа 2018, 15:03
Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса
-
19 августа 2018, 11:12
Севший на мель в Астраханской области танкер продолжил маршрут
-
19 августа 2018, 10:181
Азербайджан обвинил Армению в 87 обстрелах за сутки
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
11 декабря 2012, 12:55Обращение родственников заключенных, уроженцев РСО-А и РЮО, отбывающих наказание в колонии «Салын ИК-1» в Республике Калмыкия 1
-
25 июня 2012, 19:00Открытое обращение к президенту РФ В.В.Путину общественных организаций-членов Общероссийского народного фронта в Республике Калмыкия
-
26 октября 2017, 17:53
Валерий Бадмаев
-
11 декабря 2016, 04:28
Атеев Семен Николаевич
-
13 августа 2014, 03:34
Илюмжинов Кирсан Николаевич
-
19 августа 2018, 18:46В Сочи, с.Пластунка 1, СНТ "Чаевод", ул.Джапаридзе жители остаются без света 42 дня.
-
17 августа 2018, 18:09Посетители бара у Ривьерского моста в Сочи мешают спать местным жителям
-
17 августа 2018, 13:20Общественные организации Турции выступили с обращением в защиту языков народов России
-
16 августа 2018, 22:05В Сочи более месяца 150 человек остаются без электричества
-
15 августа 2018, 16:03Черкесские и абазинские байкеры из Турции проезжают по Кавказу
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года
-
30 июля 2018, 14:40
Пять фактов про новый закон о родных языках
-
15 ноября 2017, 11:37
Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины
-
18 августа 2018, 13:12
Владелец ресторана в Элисте потребовал наказать чиновников мэрии
-
18 августа 2018, 06:10
В деле об убийстве Ивана Когдеева остается один подозреваемый