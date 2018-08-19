19 августа 2018, 22:56

Четыре человека стали жертвами ДТП с эвакуатором в Калмыкии

Двое взрослых погибли, два ребенка пострадали в результате аварии в Яшкульском районе, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло на 253 километре федеральной автодороги Р-216 18 августа.

В результате столкновения легкового автомобиля и эвакуатора "Чайка-Сервис" погибли два человека, травмированы двое детей, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Калмыкии.

Ведомство не уточнило состояние пострадавших детей.

"Кавказский узел", ранее писал о ДТП в Калмыкии 20 апреля. В результате столкновения пассажирской "Газели" с грузовиком в Целинном районе пострадали 10 человек, пятеро из них были госпитализированы.

Примечание:

"Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани", "Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде признал вину в гибели семьи в ДТП".

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