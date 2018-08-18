Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани

18 августа 2018, 20:26

Водитель трактора пострадал при столкновении с грузовым составом в Краснодарском крае, несколько пассажирских поездов были задержаны, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла сегодня в 14.15 мск на перегоне "Шенджий - Энем-2".

"Водитель трактора "Кировец" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель трактора", - сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

В результате ДТП на два часа был задержан пассажирский поезд Москва - Адлер, на час - Адлер - Уфа, на 50 минут - пригородный поезд Краснодар - Горячий Ключ. Движение было восстановлено в 16.32 мск, проинформировали в пресс-службе СКЖД.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на железной дороге в Краснодарском крае 12 июля. Грузовик, упавший с трассы на железную дорогу в Сочи, на два часа перекрыл движение десяти поездам. Пострадал водитель грузовика.