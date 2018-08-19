Жители Чечни заявили о принудительной явке на футбол

19 августа 2018, 11:52

Грозненские бюджетники и студенты сообщили о принуждении к посещению стадиона "Ахмат-арена" в день игры между командами «Ахмат» и «Рубин».

Встреча между грозненской командой «Ахмат» и казанским «Рубином» в рамках 4-го тура чемпионата российской премьер-лиги 18 августа завершилась ничьей со счетом 1:1. Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-арена», который вмещает 30 тысяч зрителей. По итогам матча «Рубин» с пятью очками занял 7-е место в турнирной таблице, а «Ахмат» с четырьмя очками оказался на 11-й строчке, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жители Грозного, в частности студенты, рассказали о принуждении к посещению «Ахмат-арены».

«Вчерашний вечер пришлось посвятить футболу, хотя я и не любитель этой игры. Начальство распорядилось поучаствовать, явка, как всегда, была обязательной. Собрались у стадиона, затем отправились в отведенный нам сектор. Домой попал за полночь, хорошо хоть, что сегодня выходной день», - заявил сегодня работник одного из грозненских предприятий Супьян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, руководство организации «само было не в восторге от происходящего». «Им дают указание сверху, они должны выполнять. Болельщиков на стадионе было много, но трибуны все же не были [целиком] заполнены», - отметил мужчина.

Жители Грозного и ранее сообщали о принудительном посещении футбольных матчей на стадионе "Ахмат-арена". Осенью 2017 года студенты рассказали об угрозах несдачи зачетов и экзаменов из-за неявки на стадион, а также о том, как посещение стадиона и различных митингов отражается на размере стипендии. Посетители других спортивных мероприятий в Грозном также заявляют о недобровольной явке - так, 17 августа жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном, который завершился победным для сына Рамзана Кадырова поединком.

«Игра начались в половине десятого, завершилась после одиннадцати [вечера]. Никакого интереса там присутствовать не было, но пришлось - нас заранее предупредили, что надо быть на матче, иначе будут проблемы с зачетами и экзаменами. У стадиона всех явившихся, как обычно, отметили, до конца матча никого не выпускали, это уже давно отработано»,- рассказал студент вуза Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

После матча часть зрителей столкнулась со сложностями при возвращении домой в позднее время, отметил другой студент, Аслан.

«Мы с другом поехали туда на его машине, на обратном пути подвезли еще двоих. Сгоняют людей на стадионы, а как им потом добираться, особенно поздно ночью, никому нет никакого дела», - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни ранее жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях, организованных властями в Грозном. Среди них шествие в честь очередной годовщины отмены КТО, субботники, уборки кладбищ и митинг по случаю Дня России.

Увлеченные футболом болельщики отметили хорошую игру обеих команд. «Матч был интересным, команды, на мой взгляд, сражались практически на равных. «Ахмату» удалось сравнять счет буквально в последнюю секунду до завершения игры», - сообщил грозненец Шамиль корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненский футбольный клуб до июня 2017 года носил название "Терек". Летом прошлого года совет директоров клуба решил присвоить ему новое название "Ахмат" - в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. Болельщики и жители Грозного неоднозначно отреагировали на переименование футбольного клуба, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". Об истории клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла".