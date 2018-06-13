Власти отчитались о 20 тысячах участников митинга в Грозном ко Дню России

13 июня 2018, 07:55

В прошедшем 12 июня в чеченской столице митинге по случаю празднования Дня России приняли участие около 20 тысяч человек, сообщили сегодня «Кавказскому узлу» в мэрии города. Годом раньше День России в Грозном отмечали 16 тысяч человек.

"Кавказский узел" писал, что массовый митинг с участием работников бюджетной сферы, студентов высших и средних учебных заведений республики и активистов различных молодежных организаций прошел 12 июня в центре Грозного, на площади перед мэрией города и мечетью «Сердце Чечни».

«День России в Грозном 12 июня отметили около 20 тысяч человек. Мероприятие прошло в праздничной обстановке, и завершилось народными гуляниями», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" работник городской администрации.

В МВД Чечни отмечают, что и массовый ифтар вечером 11 июня и вчерашний масштабный митинг по случаю Дня России в Грозном, прошли без каких-либо нарушений. Представитель правоохранительных органов сообщил, что сотрудники ведомства работают в режиме усиления.

«Подразделения правоохранительных органов с 9 июня фактически работают в режиме усиления. Это связано с прибытием в республику сборной Египта по футболу, празднованием Дня России и предстоящим празднованием Уразы-Байрама», - заявил представитель правоохранительных органов.

Днем ранее, 11 июня, здесь прошла массовая акция разговения, организованная руководством республики, и местные власти также отчитывались о 20 тысячах участников этого мероприятия. Митинг по случаю Дня России, как и массовый ифтар в Грозном проходили при усиленных мерах безопасности. Часть участников проведенной в Грозном массовой акции разговения и митинга по случаю празднования Дня России заявляли о принуждении к участию в этих мероприятиях.