Пашинян объявил о победе над коррупцией в правительстве Армении

18 августа 2018, 09:39

Среди высокопоставленных чиновников правительства Армении больше нет коррупционеров, заявил на митинге в Ереване премьер-министр страны Никол Пашинян, подводя итоги первых ста дней правления новой власти. Он отметил, что в митинге приняло участие много активистов из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа тысячи сторонников Никола Пашиняна из разных областей Армении и Нагорного Карабаха собрались на митинг в Ереване.

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны 8 мая, в ходе массовых протестов сместив с этого поста Сержа Саргсяна. "Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции" и подготовил биографию Никола Пашиняна.

На сегодняшний день в Армении нет коррупции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге. "Это не означает, что в Армении нет ни одного чиновника, который не берет взяток. Это только означает, что среди высокопоставленных чиновников в армянском правительстве нет и не будет коррумпированных лиц. Я вам гарантирую это лично", - пояснил он.

Потерявшие власть коррупционеры пытаются опереться на Россию, но у них ничего не выйдет, заявил Никол Пашинян. "Коррумпированные власти старались возложить ответственность за свои действия на внешние центры - мол, они не виновны в этом, и внешние силы не позволяют им быть не коррумпированными. И сегодня, когда они на пути в тюрьмы, они звонят в Россию и заявляют, что все это делается против них, что борьба с коррупцией - на самом деле борьба против них. Зря не звоните, эти звонки вас не спасут, так как в Москве нет наивных людей, как и в Ереване", - сказал Пашинян.



Он анонсировал сокращение числа ведомств, траты на которые слишком велики и неэффективны. "Мы считаем, что в Армении не должно быть 17 министерств. Их количество должно быть ощутимо сокращено, как и иных государственных структур", - привели 17 августа слова премьер-министра "Новости-Армения".

Кроме того, премьер обратился "ко всему армянству", предложив инвестировать деньги в экономику родной страны, передает издание.

Пашинян отметил участие в митинге активистов из Нагорного Карабаха

Из Нагорного Карабаха для участия в митинге в Ереване выехали более 1000 человек. Инициатива по организации автомобильного пробега в Ереван для участия в митинге принадлежит общественной организации "Во имя Арцаха", которую поддержало молодежное крыло партии "Свободная Родина" бывшего премьера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

Колонна автобусов выехала из Степанакерта еще утром 17 августа. Участники автопробега ехали с флагами Нагорного Карабаха и транспарантами "Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") – это Армения!", "Выступим против попыток раздробить армянство", "Народ, относитесь с любовью друг к другу", передает корреспондент "Кавказского узла".

"На митинг в Ереван приехала молодежь и просто желающие из разных районов Арцаха. Нашей целью было как сохранить, так и укрепить отношения Армения - Арцах - диаспора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель молодежной общественной организации "Во имя Арцаха" Гор Баласанян.

"Свободная Родина", партия парламентского большинства в Нагорном Карабахе, не могла не поддержать эту инициативу организации "Во имя Арцаха", заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ваграм Погосян.

Никол Пашинян отметил присутствие на митинге участников из Нагорного Карабаха и поблагодарил их за это, сообщил карабахский правозащитник, координатор Нагорно-Карабахского комитета "Хельсинкская Инициатива-92" Карен Оганджанян, который также побывал на митинге в Ереване.

"Митинг закончился. На площади всенародное гуляние. Народ показал, что происки врагов не пройдут!!! Народ един, как никогда! Особо мне было приятно видеть присутствие громадного количества участников из Арцаха! Никол Пашинян особо поблагодарил и отметил присутствие карабахских участников!!! Ради его проникновенных слов об Арцахе стоило присутствовать здесь на митинге!!!", - написал он на своей странице в Facebook.