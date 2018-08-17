Тысячи человек вышли на митинг поддержки Пашиняна в Ереване

17 августа 2018, 19:02

Сторонники Никола Пашиняна из разных областей Армении и Нагорного Карабаха собрались на многотысячный митинг в Ереване для подведения итогов первых ста дней правления новой власти. Акция началась при усиленных мерах безопасности.

Как писал "Кавказский узел", третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля стал премьер-министром, но пробыл на этом посту всего шесть дней, после чего под давлением массовых уличных протестов подал в отставку. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран лидер оппозиции Никол Пашинян.

Митинг, посвященный итогам первых ста дней правления Никола Пашиняна, начался в Ереване около 19.00 по местному времени (18.00 мск). Для участия в этом митинге в Ереван приехали жители разных регионов Армении и жители Нагорного Карабаха, большое число людей собралось на площади Республики уже к 16.20 мск, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 18.56 мск, Никол Пашинян выступает перед участниками многотысячного митинга, подводя итоги первых ста дней на посту премьер-министра. Трансляция митинга ведется на его странице в Facebook.

Из Нагорного Карабаха для участия в митинге в Ереване выехали более 1000 человек. Инициатива по организации автомобильного шествия в Ереван для участия в митинге принадлежит общественной организации "Во имя Арцаха", которую поддержало молодежное крыло партии "Свободная Родина" бывшего премьера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, рассказал один из участников шествия корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, в Ереван отправились люди из Степанакерта и разных районов Нагорного Карабаха. Жители разных областей Армении тоже организовали автомобильные шествия и приехали в Ереван для участия в митинге.

Все перекрестки и улицы, ведущие к площади Республики, с 15.00 часов по местному времени сегодня были перекрыты, парковка автомобилей на близлежащих улицах была запрещена. Полиция также запретила съемку площади во время митинга с дронов, объяснив все эти меры обеспечением безопасности, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Сам Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил, что начнет свое шествие к площади "с того самого места, где 22 апреля его похитили сотрудники СНБ и полиция".

Никол Пашинян и его соратники по парламентскому блоку "Елк" 22 апреля оказались в числе 277 задержанных полицией в Ереване 22 апреля демонстрантов, требующих отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении. 23 апреля Пашинян был освобожден, и в тот же день Саргсян подал в отставку.

Пашинян выразил уверенность, что "многие из тех правоохранителей, кто участвовал в инциденте 22 апреля, сегодня присоединятся к нашему шествию, и это станет примером национального согласия и единения, поскольку сегодня между нами нет разделительной линии".

Премьер-министр не исключил возможные провокации со стороны разных людей и обратился к участникам митинга сдержанно реагировать на провокационные и агрессивные действия.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.