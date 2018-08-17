Садоводы товарищества "Зодчий" в Сочи остались без электроснабжения

17 августа 2018, 03:50

Садовое товарищество "Зодчий" в Сочи оказалось отключенным от электроснабжения вслед за "Чаеводом", которое уже более месяца остается отрезанным от электросетей.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля более 100 членов садового товарищества "Чаевод" оказались отключены от трансформаторной подстанции. Председатель соседнего товарищества, распоряжающегося подстанцией, объяснил это тем, что мощностей на всех не хватает, а также долгами "Чаевода" по оплате электроэнергии. Глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал подключить его к электросетям и заявил, что если это не удастся сделать, то мэрия обратится в суд.

Сообщение о том, что около 40 домов садоводов в Сочи отключены от электроснабжения, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "150 человек находятся без электричества по вине председателя СНТ..., которая говорит, что она собственница трансформаторной подстанции", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Дома в "Зодчем" были отключены от электроснабжения 18.00 мск 16 июля, теперь без электроэнергии остаются еще около 150 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель садового товарищества "Зодчий" Елена Троян.

По ее словам, от света их отрезало садовое товарищество, которое считает себя собственником трансформаторной подстанции.

"Мы намерены вновь идти в администрацию города и требовать наведения порядка", - сказала она.

Председатель садового товарищества, распоряжающаяся подстанцией, комментируя ранее отключение "Чаевода", сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "трансформаторная подстанция является ее собственностью" и она решает, кому пользоваться электроэнергией.