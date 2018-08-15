Жители Грузии рассказали об ужасе от бомбардировок во время пятидневной войны

15 августа 2018, 18:55

Одни из самых тяжелых воспоминаний о пятидневной войне, завершившейся 10 лет назад, для жителей Грузии связаны с российскими авиаударами и танками на подступах к Тбилиси. Жители соседних с объектами бомбардировок районов столицы Грузии рассказали о желании эвакуировать свои семьи.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа исполнилось 10 лет со дня окончания вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией при участии России, который вошел в историю под названием "Пятидневная война". Грузия официально опубликовала список 228 убитых гражданских лиц. С осетинской стороны жертвами конфликта стали 162 мирных жителя, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами событий десятилетней давности. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина. "Кто-то пытался в панике вывезти детей уже после начала боевых действий. Машины с беженцами по дороге обстреливали. Малыши заходились в плаче, и матери бились в истерике", - процитировал ее воспоминания сайт "Полит.ру". На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Страх появился с началом авиаударов

В августе 2008 года в Грузии не было гнетущего ощущения войны, так как "горячая фаза" конфликта длилась недолго, поделился с корреспондентом "Кавказского узла" личными воспоминаниями сотрудник неправительственной организации "Центр стратегических исследований и развития" Леван Алапишвили. По его словам, в дни войны для него основным источником информации были иностранные телекомпании - CNN и BBC. Лишь на третий день войны стала поступать информация от жителей районов, где велись военные действия.

"Страх появился, когда Россия начала бомбить Тбилиси, Каспи", - рассказал Алапишвили.

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, размещенному на "Кавказском узле", российские кассетные удары наносились по целям в Горийском и Карельском районах, в результате чего непосредственно в момент ударов погибли по меньшей мере 12 гражданских лиц и были ранены по меньшей мере 46. Все эти удары можно квалифицировать как неизбирательные, подчеркивается в документе.

Алапишвили также рассказал, что его племянники возвращались домой через регион Шида Картли, когда российские военные бомбили Гори. "Можно сказать, что мои племянники спаслись. Они выехали из Тбилиси, когда бомбежек еще не было, и ехали по единственной центральной трассе, связывающей Восточную и Западную части Грузии. Они возвращались домой не из-за начала войны. В Грузии шла обычная мирная жизнь, хоть и напряженная", - рассказал он.

Начало войны ознаменовалось бомбежкой района бывшего авиационного завода, рассказала жительница Тбилиси Анна. "Было очень страшно - видишь, что на твой дом летит бомбардировщик и не знаешь, куда бежать?... Первая бомбежка была в шесть утра (10 августа). Все выбежали на балконы - кто в чем, и не знали куда деваться", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна.

По ее словам, все семьи, у которых были автомобили, сразу же уехали из города, остались только те, у кого не было личного транспорта или некуда было ехать.

Женщина рассказала, что тоже хотела вывезти из города своих двоих детей, но не знала, куда их отправить. "Мы немного успокоились, когда узнали, что бомбят только военные объекты", - сказала она.

По словам женщины, несмотря на информацию по местному телевидению, для ее семьи военные действия "как начались, так и закончились внезапно".

Грузинская сторона заявляла о многочисленных авиаударах по населенным пунктам в ходе боевых действий. Так, МВД утверждало, что 10 августа российская авиация совершила налет на международный аэропорт Тбилиси. Позже представитель МВД Грузии уточнил, что авиаудар был нанесен по соседней территории, где располагался завод "Тбилавиастрой". Генштаб вооруженных сил России опровергал утверждения о том, что авиация наносит удары по грузинским населенным пунктам, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Война закончилась, когда вернулись домой сыновья



Пятидневная война стала второй войной для семьи одной из учредителей неправительственной организации абхазских женщин в Грузии "Грузино-абхазский союз "Лицом к лицу" Русудан Маршания.

"Я никогда не думала, что пройдя абхазскую войну (конфликт между Грузией и Абхазией 1992-1993 гг. - Прим. "Кавказского узла"), наша семья столкнется с ней снова. Как только начались военные действия, моего сына забрали в резерв и отправили воевать в Горийский район. Пока у него работал мобильный телефон, мы с ним поддерживали связь, и это была медленная смерть для всей нашей семьи...", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, для семьи война закончилась 10 августа с возвращением сына, которого среди прочих резервистов отпустил офицер. "Он сказал, чтобы они сложили оружие и отправлялись по домам, добираясь своими силами. Я не знаю ни его звания, ни имени, он просто оказался военным, знающим цену человеческой жизни и понимающим всю бессмысленность нахождения там 18-20-летних мальчишек-резервистов", - заявила Русудан Маршания.

Ситуация в Тбилиси была напряженной, люди следили за событиями в основном по программам грузинских телекомпаний, а незначительную часть информации получали из интернета, рассказал эксперт "Центра стратегических исследований" Ираклий Менагаришвили.

"Последняя пара дней конфликта прошла без особого напряжения, но не ясно было, чем все это может закончиться. Тревогу вызывало то, что российские танки стояли в нескольких десятках километров от Тбилиси, и они находились в центральной части страны - Картли. Однако вскоре люди перестали беспокоиться, что танки подойдут к столице", - подчеркнул политолог.

По словам очевидцев событий, Гори не было последней целью российских войск - они продвигались к Тбилиси. "Остановились войска не в Гори, а в Каспском районе, то есть в 50 километрах от Тбилиси", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший командир разведроты четвертой бригады вооруженных сил Грузии Давид Макишвили.

Менагаришвили отметил, что не знает о случаях эвакуации населения или вывоза детей из Тбилиси из-за военных действий, так как в августе столица традиционно пустеет: семьи выезжают на отдых, детей отправляют на курорты или в горы. "Хотя позже появилась информация о наплыве машин в стороны грузино-азербайджанской и грузино-армянской границ. Кто-то подтверждал эти слухи, кто-то опровергал - обычная ситуация, когда нет достаточной информации в обществе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что спустя 10 лет после войны 2008 года существует только один независимый официальный документ с анализом конфликта - доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны, которая была создана под эгидой Евросоюза. Однако в докладе оставлены без ответов многие вопросы, считают грузинские политологи.