Грузинские ветераны рассказали о затяжных обстрелах перед "пятидневной войной"

13 августа 2018, 05:06

Через 10 лет после августовских событий 2008 года войны грузинские военные рассказали "Кавказскому узлу", как началась и развивалась острая фаза конфликта, вошедшего в историю как "пятидневная война". Ветераны заявили, что масштабные боевые действия начались не 8, а 6 августа, когда села Нули и Авневи были уничтожены минометным огнем, а раненые силовики начали поступать в военный госпиталь со 2 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 августа исполнилось 10 лет со дня начала спецоперации Вооруженных сил России "по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев", которая вошла в историю под названием "Пятидневная война".

Масштабные военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, после чего в конфликт Грузии и Южной Осетии вмешались Вооруженные силы России. Бои продолжались пять дней, 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Война началась до заявлений о спецоперации

Жители Грузии убеждены, что войну в 2008 году начала именно Россия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" вице-полковник в отставке, бывший руководитель службы по связям с общественностью Горийского госпиталя Нугзар Гогоришвили.

"Со 2 августа к нам в госпиталь поступали раненые с разделительной линии. В основном - сотрудники полиции, реже - гражданские. Ранения были, как правило, от снайперского оружия - одиночные ранения от оружия калибра 7,62", - сказал он.

6 августа послышался ряд сильных взрывов, таких, что дом затрясло... Это уже был артиллерийский обстрел

При этом, как отметил Гогоришвили, со 2 августа велся постоянный обстрел сел Нули, Эргнети и Дици из минометов. "Несколько дней стреляли из минометов, но 6 августа, когда я был у себя дома, на окраине Гори, послышался ряд сильных взрывов, таких, что дом затрясло... Это уже был артиллерийский обстрел", - утверждает Гогоришвили.

Сразу после взрывов он позвонил своему другу в Цхинвали, чтобы узнать, что там происходит. "Он сказал, что у них все спокойно. То есть после этого сомнений не было, что стреляют с их стороны по грузинским селам", - рассказал Гогоришвили.

Вечером 6 августа весь персонал госпиталя был переведен на круглосуточный режим работы, сказал он. Его, а также других врачей, вызвали в госпиталь, откуда они не вышли до 22 августа.

Боеспособные части находились в Ираке

Самые боеспособные подразделения не были готовы к войне, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший командир разведроты четвертой бригады Вооруженных сил Грузии Давид Макишвили.

Самые боеспособные подразделения не были готовы к войне

"Первая пехотная бригада была в Ираке, а наша бригада как раз готовилась туда отправиться. Поэтому мы все были в отпуске - отдыхали перед сложной командировкой", - отметил он.

Датой начала войны Макишвили также называет 6 августа. "Нас срочно вызвали и доставили в окрестности Гори, поскольку в этот вечер погибли военнослужащие из грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии", - рассказал он.

Макишвили и Гогоришвили утверждают, что артиллерийский обстрел 6 августа велся с позиций, расположенных неподалеку от базы российских миротворцев в Южной Осетии.

"Определить это было легко, поскольку и миротворцы, попавшие под обстрел, и полиция видели, откуда ведется огонь", - сказал Макишвили.

По его словам, "это была обычная провокация, чтобы грузинские войска... ответили, тогда Россия получила бы возможность заявить, что Грузия убивает миротворцев".

Первое выдвижение и первое отступление

Утром 8 августа грузинские подразделения двинулись на Цхинвали, разведчики группы подверглись атаке российских бомбардировщиков Су-24 с воздуха, однако продолжали оставаться в зоне военных действий, рассказал Макишвили.

Он напомнил, что в этот день была обстреляна головная колонна с российским генералом Анатолием Хрулевым. "Поставили "мгновенную засаду"... и неожиданно в нашу засаду попал генерал Хрулев", - говорит Макишвили.

Неожиданно в нашу засаду попал генерал Хрулев

Автомобиль, в котором предположительно должен был находиться командир колонны, был обстрелян в первую очередь, сказал он. "Но, как оказалось, Хрулев был в УАЗике с журналистами", - сказал Макишвили, отметив, что тогда Хрулев был ранен в спину.

После этого четвертая бригада вошла с запада в Цхинвали, туда же подошли и другие формирования Вооруженных сил Грузии, рассказал командир.

По грузинским военным открыли огонь российские войска и местное ополчение, утверждает он. "Мы их обнаружили во время огня и указали батарее о местонахождении противника", - заявил Макишвили.

По его словам, после 16.00 (15.00 мск) грузинские подразделения вынуждены были отступить, поскольку к Цхинвали подошли основные части 58-й российской армии с бронетехникой, также в военные действия включилась авиация.

Макишвили напомнил, что из доклада международной комиссии под руководством Хайди Тальявини следует, что боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. "Однако первый артиллерийский огонь по Цхинвали с нашей стороны был произведен только 8 августа, когда мы уже были в городе", - заявил Макашвили.

Международное расследование признало Грузию ответственной за войну на Кавказе в августе 2008 года. Однако опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты по международным отношениям считают, что доклад международной комиссии под руководством Хайди Тальявини о войне между Грузией и Россией в августе 2008 года не отражает некоторых важных фактов, в нем оставлены без ответов многие вопросы. По их мнению, это произошло из-за ограниченного времени на сбор и изучение доказательств. "Дипломатичность" доклада позволяет сторонам по-разному интерпретировать его выводы, но не позволяет прийти к общему мнению относительного того, кто же начал войну, отметили эксперты.

До 8 августа с грузинской стороны никто не стрелял из артиллерийских орудий, подтвердил Гогоришвили. "Но в первой половине дня были слышны одиночные взрывы орудий - видимо, действительно, наводчики указывали единичные цели. А с 8 на 9 августа начался залповый огонь. Видимо, это то, о чем рассказывает Макишвили - грузинские войска пытались выбить российскую технику из Цхинвали", - сказал он.

Войска получили приказ не атаковать миротворцев

По словам Макишвили, всем военным был отдан приказ избегать столкновений с миротворческими силами. "Нам приказали ни в коем случае не стрелять в солдат, у которых на одежде или касках значились буквы "МС" - миротворческие силы", - отметил он.

Однако при отступлении грузинских подразделений вечером 8 августа со стороны миротворческой базы начался их обстрел, рассказал Макишвили. "Мы были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия", - пояснил он.

Командующий требовал подкрепления, поскольку его солдаты не были подготовлены к городским боям

10 июня грузинские военные получили приказ отступить на территории, контролируемые официальным Тбилиси, отметил Макишвили. "В этот же день 58-я армия подошла к Гори, однако не вошла в город. Командующий требовал подкрепления, поскольку его солдаты не были подготовлены к городским боям", - рассказал Макишвили.

Как отметил Гогоришвили, 13 августа к Гори прибыли десантные подразделения под руководством представителя Министерства обороны России генерала Вячеслава Борисова. "Но и он не вошел, пока представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не заверили его, что Гори полностью очищен от грузинских солдат", - рассказал Гогоришвили.

После этого на машинах Красного Креста медперсонал Горийского госпиталя был вывезен в направлении Игоети, сказал он.

Российские войска остановились не в Гори, а в Каспском районе - в 50 километрах от Тбилиси

Гори не было последней точкой остановки российских войск - они продвигались к Тбилиси, отмечают свидетели событий.

"Остановились войска не в Гори, а в Каспском районе, то есть в 50 километрах от Тбилиси", - сказал Макишвили.

По его мнению, если бы не активность польского президента Леха Качиньского, "то они бы и дальше продвинулись". "Но Качиньский привез в Тбилиси также президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. США ввели в Черное море свой эсминец... Россия остановила свое продвижение", - отметил Гогоришвили.

Госпиталь: самый тяжелый день - 10 августа

Горийский госпиталь с 6 по 11 августа принял 1285 раненых, рассказал Гогоришвили. "К нам свозили всех - и военных, и гражданских. Недостатка в медикаментах и оборудовании не было - правительство организовало своевременную поставку всего необходимого", - вспоминает он.

По словам Гогоришвили, в общей сложности была проведена 51 операция. Ангеохирург Васико Горгадзе провел сложную операцию по восстановлению проходимости ветви брюшной аорты с помощью сальника, пациент жив по сей день, отметил он.

10 августа к нам поступили более 400 человек из четвертой бригады, попавшей под авиаудары

"Но особенно тяжелым был день 10 августа - к нам поступили более 400 человек из четвертой бригады, попавшей под авиаудары", - указал Гогоришвили.

"Четвертая бригада понесла самые большие потери от авиаударов, - подтвердил Макишвили. - Но мы оставались на позициях до приказа командования отступать".

По его словам, отряд остановился в Дубовой роще на подступах к Цхинвали. "Мы не ожидали, что начнется бомбардировка... Самолет летел со стороны Гори, мы не думали, что это русский боевой самолет", - отметил Макишвили.

В госпиталь свозили также и раненых российских военных. На входе от всех требовали сдать стрелковое оружие

В свою очередь Гогоришвили вспоминает, что в военный госпиталь свозили также раненых российских военных. На входе в здание госпиталя от всех требовали сдать стрелковое оружие сопровождавшим их офицерам, это исполнялось без всяких возражений, сказал он. Однако был один полковник из службы снабжения отдельной медицинской бригады 58-й армии, который провел младшего офицера с автоматом, отметил Гогоришвили.

"Это было обидно, потому что другие российские врачи – ведущий терапевт, ведущий эпидемиолог и другие – вели себя подобающе, а этот офицер явился пьяным, провел с собой вооруженного младшего офицера и требовал выпивки", - рассказал Гоголашвили. Он отметил, что пытался остановить его, но офицер начал спорить.

По словам Гогоришвили, в это время в госпиталь прибыл генерал Борисов, который спросил, что происходит. "Я ответил ему, что его офицеры до сих пор вели себя корректно, и хотелось бы, чтобы они сохранили честь мундира", - сказал он. Борисов приказал пьяному полковнику удалиться, отметил Гоголашвили.

Несмотря на 10 лет фактической изоляции, шансы на примирение все равно остаются

Спустя 10 лет после этих событий Нугзар Гогоришвили, не исключает возможности примирения участников конфликта вокруг Южной Осетии. "Несмотря на 10 лет фактической изоляции, шансы на примирение все равно остаются, - уверен он. - В Цхинвали много людей, с которыми можно вести прямой разговор. С некоторыми я лично дружу, несмотря на то, что мы воевали друг против друга. Просто не надо трогать пока политику".

"Тема невинности России [в связи с событиями пятидневной войны] с каждым годом усиливается и разносится даже на Западе", считает автор блога на "Кавказском узле" Ветер с Апшерона.

"Меня сильно раздражает, когда ищут и даже якобы находят новые "доказательства вынужденности вмешательства России" в конфликт, происходящий внутри суверенного государства. Россия не решила ни один конфликт на своей территории и за ее пределами, но продолжает попытки создать новые очаги напряженности как у себя, так и снаружи", - написал он 10 августа в своем посте "В деле 080808 нет ничего кроме грубой российской агрессии".