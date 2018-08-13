Юбилей окончания пятидневной войны напомнил о трагедии мирных жителей

13 августа 2018, 17:05

Пятидневная война, завершившаяся 12 августа 2008 года, вызвала моральное осуждение всех сторон конфликта российской интеллигенцией. Боевые действия принесли невыразимые страдания многим жителям Южной Осетии и Грузии, писали журналисты, ставшие очевидцами событий десятилетней давности.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа исполнилось 10 лет со дня окончания вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией при участии России, который вошел в историю под названием "Пятидневная война". Бои начались еще 6 августа 2008 года, рассказали спустя 10 лет опрошенные "Кавказским узлом" грузинские ветераны.

Масштабные военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, после чего в конфликт Грузии и Южной Осетии вмешались вооруженные силы России. Бои продолжались пять дней. 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

"Пятидневную войну" проиграли и Грузия, и Россия

В конфликте были виноваты правительства как Грузии, так и России, и "в политическом смысле" проиграли обе стороны, предположил 10 лет назад российский писатель, уроженец Грузии Борис Акунин (Григорий Чхартишвили).

"Мы проиграли больше, потому что еще раз заставили весь мир вспомнить о "советской военной угрозе" и о силе наших "ястребов". Но и Саакашвили проиграл. Не думаю, что его теперь скоро пустят в НАТО и тем более в ЕС, флаг которого висит у него в кабинете. Маленький партнер, создающий большие проблемы, никому не нужен", - рассказал писатель в интервью изданию "Новые известия", опубликованному в ночь на 13 августа 2008 года.

11 июля страны-участницы НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили принятое в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом альянса. 17 июля Владимир Путин анонсировал "ответную реакцию" на вступление Грузии в НАТО, поскольку продвижение альянса к границам России, по его мнению, будет представлять угрозу для страны. После "Пятидневной войны" власти Грузии усилили акцент на укреплении вооруженных сил по натовским стандартам и на вступлении в альянс. "Кавказский узел" подсчитал, сколько военных учений провела Грузия в послевоенные годы, их хронология приведена в материале "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Российский актер Олег Басилашвили, чей отец родился в грузинском селе Карби, признался в 2008 году, что его "не покидает чувство стыда" за Россию и Грузию.

"На каком основании мы вводим туда свои войска? На каком основании бомбим город Гори? Это уже и не Осетия, а Грузия. На каком основании бомбим и обстреливаем грузинские села?" – привела 14 августа 2008 года его слова "Новая газета – Санкт-Петербург".

Басилашвили рассказал также, что незадолго до войны побывал в селе Карби и был "опьянен гостеприимством" местных жителей, которые не знали его как актера. "И вот на головы этих рабочих людей — непонятно по какой причине — валятся снаряды. Просто потому, что кому-то захотелось утвердить себя в большей степени, чем другому. Стыд и позор. Позор и стыд тем людям, у которых в головах возникают мысли антигрузинские или антирусские", - рассказал Олег Басилашвили.

Также, по его словам, ему "стыдно за руководителей Грузии, которые в националистическом порыве не смогли сдержать своих эмоций и рванули на Цхинвали, жертвуя жизнями своих же сограждан". "Это чувство стыда меня разъедает", - сказал Басилашвили.

Спустя 10 лет после войны 2008 года существует только один независимый официальный документ, анализирующий случившееся - доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны, которая была создана под эгидой Евросоюза. Однако в докладе оставлены без ответов многие вопросы, считают грузинские эксперты по международным отношениям. По их мнению, "дипломатичность" доклада позволяет сторонам по-разному интерпретировать выводы комиссии. Однако при этом эксперты не пришли к общему мнению относительного того, кто же начал войну.

Журналисты и правозащитники рассказали об ужасах войны в Южной Осетии

Программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина, которая 10 августа 2008 года прибыла в Южную Осетию в качестве журналиста, поделилась своими впечатлениями от увиденного.

"В грузинских селах вдоль дороги факелами пылали дома. А в еще не подожженные врывались вооруженные мужики в камуфляже и выносили мебель, ковры, телевизоры, пылесосы, посуду. Грузили в багажники и на прицепы, хохотали, что–то выкрикивали. Дорогу, забитую техникой и машинами ополченцев, заволакивал почти непроницаемый дым выхлопа и горящего жилья. Наша потрепанная "Нива" застряла намертво. Я брела вдоль дороги с фотоаппаратом. Глаза слезятся, и снимки делаются почти наугад. Рыдающая грузинская старуха, заламывающая руки перед горящим остовом того, что еще пару часов назад было ее домом, и проклинающая одновременно и осетинское ополчение, и президента Саакашвили. Щуплый оборванный дед с обожженными руками и подпаленными волосами, безуспешно пытающийся затушить из маленького пластикового ведра шипящие, обугленные доски", - процитировал 26 августа 2008 года воспоминания Локшиной сайт "Полит.ру".

Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала Татьяна Локшина. "Кто-то пытался в панике вывезти детей уже после начала боевых действий, восьмого числа. Машины с беженцами по дороге обстреливали. Малыши заходились в плаче, и матери бились в истерике. Добровольцы с автоматами в руках бросались на грузинские танки", - сообщила она.

"Здесь много смешанных браков. И почти у всех в Грузии родственники, друзья. И хотя в Южной Осетии в качестве пленных содержалось более сотни грузин и сейчас их активно меняют на осетинских пленных, в Цхинвали остается много грузинских стариков, которых никто не трогает. Зачем? Они живут здесь уже давно, они, безусловно, свои. И кому же в голову придет обидеть того, кто с тобой вместе дрожал от ужаса под обстрелом и, когда наступала его очередь, перекрестившись, бежал за водой? Хозяйка снова разливает, и мы снова пьем – за то, чтобы война поскорее закончилась", - написала журналистка.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Корреспондент журнала "Нью Таймс" Илья Барабанов, который во время пятидневной войны находился в одном из сел Южной Осетии, рассказал 11 августа 2008 года, что российская военная техника двигалась в сторону Цхинвали "просто в огромном количестве".

"На входе в Рокский тоннель огромная пробка из-за военной техники, несколько сотен единиц точно стоит. И при этом со стороны Северной Осетии постоянно идут новые машины, БТРы, танки, потихонечку они проходят", - сообщил он в тот день в интервью "Радио Свобода".

По словам журналиста, машины скорой помощи не могли доставить раненых из Цхинвала в Северную Осетию, "потому что из-за пробок на дорогах, из-за заторов, которые образовала военная техника, проехать очень сложно", проинформировало на своем сайте издание.

19 декабря 2008 года "Новая газета" опубликовала спецрепортаж Аркадия Бабченко, в котором он рассказал о том, что видел в Южной Осетии во время "Пятидневной войны".

"Раскуроченная техника. Сожженные дома. Больница забита людьми... Сожженные женщины в кульках. Сожженная стопа в танке. Горящий труп грузина. Двадцать пять сгоревших заживо в бэхах солдат. Черт, ну почему все время - сгоревшие? Жара. Пыль. Воды бы… Россия воюет с Грузией. В каком страшном сне это вообще могло когда-нибудь присниться? Бильд-редактор нашей газеты, Артем, родом из Тбилиси. Э-ге-гей, Тёма! Я еду к тебе на танке! А ты встречай меня "Мухой"… Нашлись три дурака на наши головы", - написал Аркадий Бабченко.

Журналист подчеркнул, что не пытается "никого оправдать или выгородить". "Я стараюсь быть объективным. Не надо спекулировать погибшими. Никаких массовых казней и этнической чистки тоже не было. На мирных жителей просто наплевали - сколько погибнет, столько и погибнет... Как не было массовых казней и резни грузин на следующий день на Транскаме. Возможно, тоже только потому, что все ушли", - написал Бабченко.

Черкасов в 2008 году усомнился в названном властями числе жертв



В первый же день "Пятидневной войны" "было озвучено число погибших жителей Цхинвали: тысяча четыреста, тысяча шестьсот, две тысячи", напомнил 14 августа 2008 года председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

"Бывает, власти озвучивают данные, полученные от врачей и спасателей... А на этот раз были немедленно оглашены большие числа, неизвестно на чём основанные. Может быть, нам теперь назовут их источник? Ведь именно огромное число жертв в Цхинвали обосновало и сам ввод российских войск на территорию Грузии, и то, что он был назван "операцией по принуждению к миру". Впору задуматься о правомерности и соразмерности этой операции", - привело в тот же день слова правозащитника издание "Полит.ру".

Напомним, что сначала власти сообщали о тысячах погибших, но позже озвучили более скромные цифры.

Так, официальный представитель правительства Южной Осетии Ирина Гаглоева сообщила о 1600 убитых к 9 августа в Цхинвали, написала в тот же день "Газета.ру". По данным же посла России в Грузии Вячеслава Коваленко, к этому дню погибли как минимум 2000 жителей Цхинвали, сообщил 9 августа 2008 года "Интерфакс".

В сентябре 2008 года генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев заявлял о 1694 погибших в "Пятидневной войне". Но по официальным данным, с грузинской стороны в ходе конфликта погибли 397 человек, поименные списки были опубликованы Минздравом и Минобороны Грузии. С осетинской стороны жертвами конфликта стали 162 мирных жителя, об этом в июле 2009 года сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" хронике конфликта "Южная Осетия: пятидневная война и мир".