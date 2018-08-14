Адвокат уточнил причину ареста Седы Дудуркаевой

14 августа 2018, 08:18

Арест в Стамбуле Седы Дудуркаевой, дочери бывшего главы миграционной службы по Чечне, вызван подозрениями в использовании фальшивого паспорта, а не в связях с сирийскими боевиками, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд над задержанной в Стамбуле Седой Дудуркаевой, подозреваемой в причастности к сирийским боевикам, намечен на середину августа, рассказала в июле мать женщины.

20 июля стало известно о том, что Седа Дудуркаева, дочь бывшего главы УФМС по Чечне Асу Дудуркаева, которая несколько лет назад уехала в Сирию, 4 июля была задержана в Стамбуле по подозрению в связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". Всего в ходе антитеррористических рейдов в Стамбуле были задержаны пять человек.

Обвинение Седе Дудуркаевой в Турции должны предъявить в сентябре-октябре, сообщил ее адвокат Атанур Демир.

"Стамбульский суд начал расследование по подозрению в ее членстве в ИГ (запрещенной в России судом террористической организации). Однако обвинения пока нет. Прокуратура собирает доказательства. Если серьезные доказательства будут найдены, тогда дело передадут в суд. Если нет – тогда ее освободят", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, причиной ареста Дудуркаевой стал ее украинский паспорт. "Она недавно получила украинское гражданство. И в то время, когда шло рассмотрение подозрений о ее причастности к ИГ*, прокурор заподозрил, что ее украинский паспорт фальшивый – причина ареста именно в этом, а не в причастности к ИГ*", - пояснил Атанур Демир.

Он уточнил, что Седа Дудуркаева содержится в женской тюрьме в Стамбуле, состояние ее здоровья нормальное, и на условия содержания жалоб нет, пишет сегодня РИА Новости.

Напомним, что отец Седы Дудуркаевой Асу Дудуркаев ушел с поста руководителя УФМС по Чечне в ноябре 2013 года по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Свое решение Кадыров объяснил жалобами граждан на работу УФМС и пребыванием дочери Дудуркаева "среди бандитов" в Сирии. Позднее стало известно, что Дудуркаев ездил в Сирию, чтобы вернуть свою дочь.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.