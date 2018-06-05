05 июня 2018, 20:02

Два жителя Чечни заподозрены в причастности к сирийским боевикам

Грозненец и житель Гудермесского района выехали в Сирию, где вступили в ряды боевиков, сообщила прокуратура Чечни.

По данным ведомства, мужчины покинули Россию в 2017 году. Прокуратуре пришлось настоять на том, чтобы дела против них были возбуждены. "Несмотря на наличие достаточных оснований, в отношении данных лиц следствием не было предпринято соответствующих действий, а расследования были приостановлены на стадии предварительного следствия, что послужило основанием для актов прокурорского реагирования", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.

В результате против предполагаемых боевиков были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса, им грозит до 15 лет заключения, отметил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 мая прокуратура добилась возбуждения аналогичных дел против двух других жителей Чечни.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" сожержатся материалы "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" ("Исламское государство" - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда).

Примечание:

"Жительница Баксана опровергла оказание помощи боевику ее дочерьми", "Шестеро жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в пособничестве боевикам", "Начат суд над Хабасом Куготовым в Кабардино-Балкарии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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