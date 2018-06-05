Наручники и уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 июня 2018, 17:15

Два жителя Кабардино-Балкарии осуждены за подготовку покушения на силовика

Суд признал двух жителей Кабардино-Балкарии виновными в подготовке покушения на сотрудника полиции и приговорил их к 11 и 12 годам колонии.

Приговор был оглашен в Северо-Кавказском окружном военном суде, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Он рассказал, что, по версии следствия, в июне 2017 года подсудимые решили вступить в ряды "Исламского государства"* для участия в боевых действиях.

По данным следствия, желая заработать деньги, необходимые для поездки в Сирию, они, по предложению одного из участников ИГ*, запланировали совершить покушение на жизнь сотрудника полиции с использованием компонентов самодельного взрывного устройства, хранящихся в тайнике. В августе 2017 года они забрали из тайника компоненты СВУ, однако были задержаны, подчеркнул он.

По словам сотрудника пресс-службы, суд признал подсудимых виновными по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст.223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК России.

Один из подсудимых приговорён к 11 годам колонии строгого режима, второй - к 12 годам строгого режима, заявил сотрудник пресс-службы суда.

Комментариями сторон относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику спецопераций, терактов и других инцидентов. Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Родственница Ахмеда Шевхужева осуждена по статье "Пособничество", "Силовики сочли убитых при спецоперации в Кабардино-Балкарии боевиками-новичками", "НАК сообщил о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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