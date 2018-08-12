12 августа 2018, 21:34

МЧС объявило об угрозе смерчей близ Сочи

Экстренное предупреждение о ливнях с градом в Сочи объявлено до 13 августа. Спасатели не исключили вероятность подтоплений, схода селей, а также возникновения смерчей около курорта.

По данным МЧС, до 13 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

В связи с непогодой на реках ожидается резкий подъем уровня воды. "Возрастает риск схода селей малого объема", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - цитирует представителя ведомства "Юга.ру".

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Кубани неоднократно жаловались на подтопления после ливней. 5 августа сочинцы заявили о затопленных дорогах и нарушениях в движении транспорта. Дорожники указали, что система водоотведения на дороге не справляется с объемом воды, поступающей из расположенных на возвышенностях жилых кварталов.

По подсчетам экологов, в случае сильного паводка на реке Кубань и экстренного сброса воды из Краснодарского водохранилища могут пострадать не менее 55 тысяч жителей левого берега Кубани. В первую очередь, по их данным, катастрофа угрожает аулам Тлюстенхабль и Козет, поселкам Новый, Яблоновский, Новая Адыгея, Перекатный, а также аулам Старобжегокай, Псейтук, Хаштук, Афипсип и хутору Хомуты в Тахтамукайском районе, говорится в материале "Прорыв плотины угрожает жизни десятков тысяч жителей Кубани и Адыгеи - расследование "Кавказского узла". В материале также рассказывается о борьбе местных жителей против застройки участков, которые прилегают к противопаводковой дамбе на левом берегу Кубани.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Сочи шел дождь, скорость ветра составляла до 3 метров в секунду, температура воздух - до +25 градусов. Ночью осадков не ожидается, скорость ветра также составит 3 метра в секунду, температура воздуха понизится до +23 градусов. 13 августа без осадков, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура повысится до +27. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Гибель ребенка в Сочи подняла вопрос безопасности ливневок", "Жители Сочи пожаловались на затопленные дороги после ливня", "Жители Краснодара пожаловались на третий за неделю потоп после ливня".

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