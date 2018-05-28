Прорыв плотины угрожает жизни десятков тысяч жителей Кубани и Адыгеи - расследование "Кавказского узла"

28 мая 2018, 16:17

Не менее 55 тысяч человек в поселках на левом берегу реки Кубань могут оказаться в зоне прорыва изветшавшей дамбы. Из-за застройки прибрежных земель в дамбе, защищающей поселки Краснодарского края и Адыгеи, появились бреши, однако власти не замечают этого, заявили экологи и местные жители.

Правы ли местные жители и экологи, и действительно ли бездействуют чиновники рассказывается в статье "20-метровые волны Кубани: что ждет аулы Адыгеи, если прорвет плотину", опубликованной на "Кавказском узле".

В расследовании "Кавказского узла" идет речь о борьбе местных жителей против застройки участков, прилегающих к противопаводковой дамбе на левом берегу Кубани, а также приведены данные экологов о том, что случится, если напора воды не выдержат шлюзы Краснодарского водохранилища.

По подсчетам экологов, если начнется сильный паводок и произойдет экстренный сброс с Краснодарского водохранилища, могут пострадать не менее 55 тысяч жителей левого берега Кубани. В первую очередь, по их данным, катастрофа угрожает аулам Тлюстенха́бль и Козет, поселкам Новый, Яблоновский, Новая Адыгея, Перекатный, а также аулам Старобжегокай, Псейтук, Хаштук, Афипсип и хутору Хомуты в Тахтамукайском районе.

Однако, по данным экологов, фактически наводнение в этих населенных пунктах может угрожать 65-68 тысячам человек. Так как летом, когда обычно и происходят паводки, население поселков и аулов увеличивается на 10-20% за счет отдыхающих - дачников и семей с детьми, приезжающих в гости к родным.

Массовая застройка прибрежной зоны на левом берегу Кубани вызывает вопросы соответствия нормам Водного кодекса России, земельный участок с дамбой не межевался и не ставился на кадастровый учет. В итоге дамба, разделенная на мелкие участки, была распродана под индивидуальную жилую застройку, указывают активисты "Экологической вахты по Северному Кавказу".

"В (дамбе) сделаны проезды к берегу. Брали бульдозер и пробивали в теле дамбы проходы для того, чтобы можно было доставить стройматериал, или на легковых машинах выехать на берег отдохнуть. И теперь получается, дамба - дырка на дырке", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель адыгейского отделения "Всероссийского общества охраны природы" Валерий Бриних.

По его словам, потенциальную угрозу несет не только состояние дамбы, но и Краснодарского водохранилища. Шлюзы водохранилища в результате обильных паводков прошлых лет оказались повреждены, указал эколог. "Плотина Краснодарского водохранилища представляет из себя земляную насыпь, покрытую бетонными плитами. За несколько десятков лет под плитами образовались промывы", - пояснил Бриних.

Разрушение дамбы вызывает у местных жителей панические настроения – при наводнении дома на берегу пострадают в первую очередь, но и остальным не удастся избежать беды, отмечает корреспондент "Кавказского узла", поговорив с местными жителями.

"Частями дамбу сносят и делают заезды, дороги, чтобы грузовые машины со стройматериалами заезжали. Затопление будет – не только их снесет, но и весь аул целиком", - подчеркнул житель Козета Анзаур Махош.

Жители поселков на берегу Кубани также рассказали о борьбе против застройки территории, прилегающей к дамбе. Так, жители Нового подали иск в Тахтамукайский районный суд. Они указали, что администрация сформировала и предоставила земельные участки под ИЖС, нарушив Водный кодекс и права всех жителей, поскольку участки перекрывают доступ к береговой полосе реки Кубань.

27 июня 2014 года Тахтамукайский районный суд отказался удовлетворить исковые требования жителей Нового. "Я представителю администрации задаю вопрос: "А как объясните, почему здесь находится дамба, и она входит в нарезку прямо на территории участка? Он отвечает: "Это не дамба. Это холм, их много у нас в Адыгее". Нам слова не давали сказать. В вышестоящем суде в Майкопе нас тоже не стали слушать, стукнули молотком и все - оставить без изменений решение Тахтамукайского суда", - рассказал местный житель Николай Сушко.

По его словам, после обращений жителей к президенту прокуратура Адыгеи предписала отменить нарезку участков, однако участки все равно продаются.

Корреспондент "Кавказского узла" обратился за комментариями и к местным чиновникам. Первый замглавы администрации МО "Тахтамукайский район" Беслан Урусов отметил, что участки земли под застройку были розданы давно, а нынешние власти наводят порядок с выданными ранее разрешениями. Урусов согласен, что дамба разрушается, однако связи между этим процессом и застройкой он не видит. "Дамба не была разрушена землевладельцами или арендаторами, это было сделано рекой", - заявил Беслан Урусов.

После запроса "Кавказского узла" по поводу жалоб жителей и заявлений экологов, прокуратура обязала управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее подать иск к организации, которая выполняла кадастровые работы. Прокуратура указала, что в результате кадастровых работ границы участка оказались в водной глади реки Кубань и потребовала обязать организацию провести межевые работы повторно для исправления ошибки. В декабре 2017 года управление направило в Арбитражный суд иск с требованием установить местоположение и площадь земельного участка в Тахтамукайском районе Адыгеи. Решение по иску пока не принято - на заседании 16 апреля суд отложил разбирательство.