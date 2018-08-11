11 августа 2018, 22:51

Брату бывшего премьер-министра Армении предъявлено обвинение

Генрих Абрамян, брат бывшего премьера Армении Овика Абрамяна обвинен в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Суд принял решение арестовать его.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что следователи приняли решение задержать Амбика Геворкяна и Генриха Абрамяна. Это произошло после того, как на механико-ремонтном заводе в селе Мхчян Араратской области, владельцем которого зарегистрирован Геворкян, прошел обыск. При обыске на заводе, который проводился в рамках расследования дела о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, следователи нашли большое количество оружия.

1-2 марта 2008 года в Ереване после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, начались массовые беспорядки. В результате столкновений с полицией погибли десять человек, более 250 были ранены. Вечером 1 марта с одобрения парламента Армении Роберт Кочарян ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций, говорится в материале "Кавказского узла" "Бунт в Армении". 27 июля 2018 года Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций, был арестован.

Генриху Абрамяну 10 августа было предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 235 УК Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе специальной Следственной службы Армении.

По версии следствия, оружие Абрамян приобрел по предварительной договоренности с Амбриком Геворгяном, на которого зарегистрирован бывший завод в селе Мхчян Араратской области Армении. Там же хранилось все оружие, сообщили в Следственной службе.

Следствие ходатайствовало в суде об аресте Генриха Абрамяна. Суд сегодня удовлетворил это ходатайство: Абрамян арестован на два месяца, проинформировал Судебный департамент Армении.

Напомним, Овик Абрамян занимал должность премьер-министра Армении с 13 апреля 2014 года. 8 сентября 2016 года он подал в отставку. В январе 2017 года он вышел из состава правящей в то время Республиканской партии Армении, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке об Овике Абрамяне.

Примечание:

"Обвинения в провокациях дали основание для разгона акции протеста в Ереване", "Погромы в Ереване напомнили о провокациях во время протестов 2008 года", "Политологи заявили о боязни властей Армении повторения событий 2008 года".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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