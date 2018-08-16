Журналисты связали дело Вячеслава Дерева с борьбой кланов

16 августа 2018, 06:40

Уголовное преследование бывшего сенатора Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве, общественность Карачаево-Черкесии воспринимает как элемент клановой борьбы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Состояние здоровья Дерева, который по решению суда оставлен под арестом до 15 ноября, серьезно ухудшилось, заявил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая Басманный суд Москвы, несмотря на возражения прокурора, продлил до 6 августа срок содержания Вячеслава Дерева под стражей.

Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он обвиняется по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО. Общественность республики пристально наблюдает за уголовным преследованием бывшего сенатора и находит его политически мотивированным, заявил в июне председатель движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

Басманный районный суд Москвы продлил до 15 ноября срок ареста Вячеслава Дерева, сообщил 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Кирилл Бельский.

Защита не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу, уточнил он.

По словам адвоката, состояние здоровья Вячеслава Дерева серьезно ухудшилось. "Здоровье продолжает ухудшаться, за последние месяцы 70-летний Дерев пережил два гипертонических криза, нарастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе связанных с перенесенным ранее инфарктом. Это подтверждается документами, представленными в суд медсанчастью изолятора", - сказал Бельский.

По его словам, Дерев не может получить необходимую медицинскую помощь в условиях изолятора. "Лечение, которое может предоставить изолятор, конечно, не может являться достаточным для человека его возраста", - отметил защитник.

На вопрос, не повлиял ли арест Дерева на работу принадлежащих ему предприятий, Бельский отметил, что его подзащитный вышел из всех бизнесов еще до уголовного преследования. "Из всех бизнесов Дерев вышел давно, ещё до прихода в Совет федерации. Целью содержания Дерева в СИЗО является исключительно оказание на него давления и ограждение его от общественной деятельности в республике", - считает адвокат.

Общественность Карачаево-Черкесии воспринимает преследование Вячеслава Дерева как элемент клановой борьбы, сказал "Кавказскому узлу" журналист и блогер из Карачаево-Черкесии Амар Жужуев.

"Общество также считает, что против него ведет конкретная борьба. Называются разные имена. Я не уверен, что вправе называть эти имена, так как нет фактов, что именно эти люди ведут борьбу против Дерева. Но борьба ведется, скажем так, местными кланами. То есть в обществе это воспринимается как разборка местных кланов", - пояснил он.

По его данным, дело Дерева в республике не считают заблаговременной попыткой исключить его из борьбы за пост главы региона, который сменится в 2021 году, а также не связывают преследование Дерева с инициативой о возврате прямых выборов главы республики.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты РФ правом отменять прямые выборы глав регионов. После этого прямые выборы были отменены во всех республиках Северного Кавказа за исключением Чечни. В марте 2017 года Конгресс карачаевского народа выступил с призывом вернуть прямые выборы главы Карачаево-Черкесии и глав всех уровней. 25 декабря 2017 года депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии проголосовали против проведения референдума о прямых выборах главы республики.

"Призывы вернуть прямые выборы актуальны среди некоторых политических сил, но не в обществе. Время от времени разговоры активизируются. Это делают определенные силы и политики, но общество этого не хочет", - пояснил Жужуев.

Уголовное преследование Дерева произошло на фоне обострения его отношений с сенатором Рауфом Арашуковым, сообщил автор Telegram-канала о Кавказе Kavkaz leakbez Умар Татиев.

"Их отношения, которые никогда не были хорошими, стали критичными после того, как главой Адыге-Хабльского района стал сын Дерева - Дерев Эдуард Вячеславович. Эдуард Дерев сменил Султана Карданова, который, в свою очередь, был человеком Рауфа Арашукова", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Глава Адыге-Хабльского района Эдуард Дерев с 26 января также находится под стражей по возбужденному в 2012 году делу о насилии в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, Эдуард Дерев ударил полицейского, который остановил его свадебный кортеж.

Умар Татиев предположил, что причиной противостояния между Деревым и Арашуковым могли быть бизнес-интересы в Адыге-Хабльском районе, где находятся сельхозпредприятия Вячеслава Дерева.

"Что важно: главой Адыге-Хабльского района исторически был всегда человек с "арашуковского клана". А тут по сути передали территорию другому клану", - рассказал он.

Кроме того, у Вячеслава Дерева есть "серьезное влияние" на Международную черкесскую ассоциацию "Адыге Хасэ", что может противоречить интересам Рауфа Арашукова в плане борьбы за лидерство, предположил Умар Татиев.

По его словам, о губернаторстве Дерева с 2021 года "речи быть не может". "Во-первых, в Карачаево-Черкесии губернатором может быть только карачаевец, каковым Дерев не является. Во-вторых, на губернаторство сейчас ставят либо силовиков, либо завербованных силовиками молодых технократов. Дерев это прекрасно понимает. Ни тем, ни другим Дерев не является, и в его года (ему 69 лет) становиться не собирается", - считает Татиев.

По его данным, арест Дерева не сказался на работе принадлежащих ему предприятий. "Насколько мне известно, проверок предприятий с "маски-шоу" и тотальной выемкой документов не было. Все осуществлялось в штатном режиме несопротивления со стороны бизнеса Дерева", - пояснил Татиев.

Напомним, что активы семьи Вячеслава Дерева составляют интенсивные сады и колбасный завод в Карачаево-Черкесии, а также животноводческие комплексы в Кабардино-Балкарии, рассказал ранее "Кавказскому узлу" журналист Мурат Гукемухов.

По его словам, бизнес Дерева зарождался в 1990-х годах. "Они никогда не участвовали в приватизации, у них не было доступа к бюджетным ресурсам. Это производственники в чистом виде", - считает Мурат Гукемухов.