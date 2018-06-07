Преследование Дерева напомнило о курсе Кремля на ослабление элит в регионах

07 июня 2018, 00:58

Сроки давности по преступлению, которое вменяется бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, истекли, заявил его адвокат. Семья Дерева построила свой бизнес без доступа к бюджетным ресурсам и участия в приватизации, его компания была самым крупным налогоплательщиком в республике, указали журналист Мурат Гукемухов и черкесский активист Аслан Бешто.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая Басманный суд Москвы продлил срок содержания бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева под стражей до 6 августа. Адвокаты обжаловали решение суда. 28 мая Дерева не смогли доставить из СИЗО в суд из-за гипертонического криза, и рассмотрение жалобы было отложено, а 30 мая Мосгорсуд отклонил жалобу Дерева на содержание под стражей.

Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он подозревается по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО.

Защита Дерева заявила об ухудшении его здоровья

Уголовное дело Вячеслава Дерева бесперспективно для следствия, а состояние здоровья бывшего сенатора за время содержания в СИЗО ухудшилось, сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Руслан Коблев корреспонденту "Кавказского узла".

Вячеслав Дерев содержится в московском СИЗО №5. "Состояние здоровья плохое, у него несколько раз был гипертонический криз. Он пожилой человек, ему под 70 лет. Содержание под стражей по экономическому составу, безусловно, незаконно - дело возбудили шесть лет назад, преступление, даже если его считать произошедшим, совершено, по версии следствия, десять лет назад. Истекли все сроки давности. Его арестовали совершенно по надуманным основаниям, без явной судебной перспективы", - заявил адвокат.

Как полагает Коблев, московские силовики объявили своего рода охоту на кавказских бизнесменов и политиков.

Руководитель исследовательского центра RAMCOM, эксперт Free Russia Foundation Денис Соколов ранее поставил в один ряд преследование Вячеслава Дерева и братьев Магомедовых, обвиненных в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Региональный бизнес постепенно обескровливается, владельцы или бенефициары ликвидных активов в регионах теряют и активы, и возможность передать собственность по наследству, указал Соколов.

Решение Мосгорсуда, оставившего в силе арест Дерева, обжаловано в кассационной инстанции 1 июня, сообщил также адвокат. Дата рассмотрения жалобы защите пока не сообщена. "К тому времени пока кассация будет рассматривать нашу жалобу, подойдет новый срок продления", - полагает Руслан Коблев.

Продлевая Дереву срок содержания под стражей, суд лишь повторил озвученные следствием мотивы, отметил адвокат.

"Суд ничем не мотивировал, повторил то, что озвучило следствие. А оно [следствие] исходит из того, что до сих пор, за четыре месяца, не проведено ни одного следственного действия, у них потеряны все обвиняемые. За шесть лет они не смогли расследовать один эпизод", - сказал Коблев.

Само обвинение бывший сенатор отвергает, отметил также адвокат. "Он категорически опровергает обвинение и нам будет легко это сделать, потому что вменяемое он не мог совершать ни при каких обстоятельствах. Он содержится как заложник под стражей. Следствие прекрасно понимает, что он больной, престарелый человек, и из него выбивают признания под угрозой здоровью. Если он будет вынужден признать вину, то это будет сделано лишь с целью спасти свою жизнь", - заключил адвокат.

Журналист: семья Дерева не участвовала в приватизации



Активы семьи Вячеслава Дерева составляют интенсивные сады и колбасный завод в Карачаево-Черкесии, а также животноводческие комплексы в Кабардино-Балкарии и до недавних пор в Адыгее, рассказал журналист Мурат Гукемухов корреспонденту "Кавказского узла".



"От свинокомплекса в Адыгее его вынудили избавиться, в Кабардино-Балкарии заставили отказаться от выращивания свиней в пользу выращивания кур. С главой региона у него борьбы не было, была борьба с сенатором от региона Рауфом Арашуковым, и уже давно", - сказал Гукемухов, полагая, что речь могла идти о политической конкуренции.

Арест Дерева является сигналом о том, что заниматься бизнесом в регионах Северного Кавказа небезопасно, считает журналист.

"Всем надо идти в силовики, прокуратуру, в [бюджетные структуры]. У него не было никакого ресурса, он и шел в сенаторы с единственной целью – защитить свой бизнес, но даже так защитить бизнес не получилось. Для кого-то сенаторского удостоверения более чем достаточно, а для кого-то нет. Кроме расходов, сенаторство ему ничего не принесло", - сказал Гукемухов.

По словам журналиста, бизнес семьи Дерева зарождался в 1990-х годах. "Они никогда не участвовали в приватизации, у них не было доступа к бюджетным ресурсам. Это производственники в чистом виде. Они начали с кафе в подвале, затем построили кондитерский цех, затем огромный водочный завод. Их водка "На троих" вошла в десятку самых [продаваемых] по России. Впоследствии они построили завод по розливу минеральной воды, это была самая современная и высокотехнологичная линия на всем постсоветском пространстве на тот момент. Ноу-хау везли из шести стран", - рассказал Гукемухов.

Впоследствии семья экс-сенатора занялась сельхозпроизводством, свиноводством и мясопереработкой, а также сборкой автомобилей, указал журналист. "Причем заводы они построили на месте бывшей городской свалки, убрав весь мусор, без всякой приватизации, а [еще один] на месте бывшего скотомогильника", - заключил Гукемухов.

Уголовные дела в регионах становятся частью политической борьбы

Общественность Карачаево-Черкесии пристально наблюдает за уголовным преследованием бывшего сенатора и находит его политически мотивированным, заявил председатель движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

"Мы очень пристально следим за процессом. Вячеслав Дерев - человек очень много сделавший в своей жизни. Необъяснимо, почему заслуженного человека, имеющего государственные награды, преследуют по надуманному обвинению - если непосредственные виновные, как говорит следствие, уже понесли ответственность почему он находится до сих пор под арестом?", - сказал Бешто корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие по делу Дерева, ведется, по его мнению, предвзято. Арест бывшего сенатора "естественным образом" сказался на внутриполитической ситуации в регионе, считает активист.

"Фирма [Дерева] "Меркурий" – это самый крупный налогоплательщик в Карачаево-Черкесии до последнего времени. Правительство России декларирует неприкосновенность бизнеса, президент Путин своими устами говорит, чтобы "перестали кошмарить бизнес", и в то же время мы наблюдаем, как уголовные дела становятся частью политической борьбы", - отметил Бешто.

Активист считает, что в политику Вячеслав Дерев пришел не с целью обеспечить защиту своему бизнесу.

"Человек на каком-то этапе приходит к ступени, когда ему хочется для своего народа и страны сделать что-то значимое. Я много раз с ним общался в бытность сенатором. Он позиционировал себя как российский чиновник, даже где-то блокируя наши национальные движения и устремления. Но вместе с тем, всю свою деятельность на посту сенатора его бизнес был исключительно социальным, так происходит и сейчас. За стабильную заработную плату у него работает большинство абазинского и черкесского населения республики. Это огромная масса людей, которые без бизнеса Деревых останутся безработными или разъедутся по России. Все это позволяет говорить уверенно о том, что и деятельность его на посту сенатора, и его бизнес всегда отличались повышенной социальной нагрузкой", - заключил Бешто.