Магомедсалам Магомедов оставлен на посту замглавы администрации Путина

13 июня 2018, 20:57

Указ о назначении Магомедсалама Магомедова был опубликован сегодня на сайте президента России.

Как писал " Кавказский узел ", 28 января 2013 года Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова. Согласно указу Владимира Путина, Магомедсалам Магомедов был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

Президент России подписал указ о назначении заместителя руководителя своей администрации, согласно которому эти обязанности продолжит исполнять бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.