13 июня 2018, 20:57

Магомедсалам Магомедов оставлен на посту замглавы администрации Путина

Президент России подписал указ о назначении заместителя руководителя своей администрации, согласно которому эти обязанности продолжит исполнять бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 28 января 2013 года Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова. Согласно указу Владимира Путина, Магомедсалам Магомедов был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

Указ о назначении Магомедсалама Магомедова был опубликован сегодня на сайте президента России.

Магомедов оставался на должности замглавы администрации президента до сегодняшнего дня, отмечает "Интерфакс".

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Магомедсаламе Магомедове.

Примечание:

"Умаханов и Баглиев возглавили Минпром и Минстрой Дагестана", "Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне", "Бастрыкин в Махачкале раздал указания по резонансным делам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 июня 2018, 20:57

13 июня 2018, 20:51

13 июня 2018, 20:30

  • Реформа пенсионной системы в Армении вызвала протесты

    Законопроект о введении накопительной пенсионной системы, принятый Кабмином Армении, требует доработки, заявили участники протестной акции, организованной гражданской инициативой Dem.am. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана не нашли причин для критики реформы.

13 июня 2018, 19:39

13 июня 2018, 19:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии