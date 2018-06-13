13 июня 2018, 20:57
Магомедсалам Магомедов оставлен на посту замглавы администрации Путина
Президент России подписал указ о назначении заместителя руководителя своей администрации, согласно которому эти обязанности продолжит исполнять бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.
Как писал "Кавказский узел", 28 января 2013 года Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова. Согласно указу Владимира Путина, Магомедсалам Магомедов был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Указ о назначении Магомедсалама Магомедова был опубликован сегодня на сайте президента России.
Магомедов оставался на должности замглавы администрации президента до сегодняшнего дня, отмечает "Интерфакс".
"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Магомедсаламе Магомедове.
"Умаханов и Баглиев возглавили Минпром и Минстрой Дагестана", "Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне", "Бастрыкин в Махачкале раздал указания по резонансным делам".
13 июня 2018, 20:57
-
Магомедсалам Магомедов оставлен на посту замглавы администрации Путина
Президент России подписал указ о назначении заместителя руководителя своей администрации, согласно которому эти обязанности продолжит исполнять бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.
13 июня 2018, 20:51
-
Силовик в Армении обвинен в пытках члена «Сасна Црер»
Командиру конвойного батальона Армену Казаряну предъявлено обвинение в пытках члена «Сасна Црер» Гагика Егиазаряна.
13 июня 2018, 20:30
-
Реформа пенсионной системы в Армении вызвала протесты
Законопроект о введении накопительной пенсионной системы, принятый Кабмином Армении, требует доработки, заявили участники протестной акции, организованной гражданской инициативой Dem.am. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана не нашли причин для критики реформы.
13 июня 2018, 19:39
-
1
Жалоба по делу о смерти журналиста Куашева подана в ЕСПЧ
Причины и обстоятельства смерти журналиста и активиста из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева не были должным образом расследованы на фоне поступавших ему от силовиков угроз, заявили в жалобе родители Куашева.
13 июня 2018, 19:29
-
Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки президента
Политика Бако Саакяна на посту президента Нагорного Карабаха угрожает национальной безопасности, поэтому он должен покинуть свой пост, заявили участники митинга.
-
13 июня 2018, 10:59
Один пострадавший при аварии катамарана остается в волгоградской больнице
-
13 июня 2018, 09:56
Следствие пригрозило Малхазу Мачаликашвили уголовным делом о теракте
-
13 июня 2018, 05:511
Предприниматели Чечни проигнорировали призыв имамов не повышать цены
-
13 июня 2018, 00:082
Подорожание проезда из Махачкалы в Буйнакск возмутило жителей Дагестана
-
12 июня 2018, 10:29
Число жертв аварии катамарана близ Волгограда выросло до 11
-
12 июня 2018, 08:531
Азербайджан продемонстрировал новые ракетные комплексы
-
13 июня 2018, 20:57
Магомедсалам Магомедов оставлен на посту замглавы администрации Путина
-
13 июня 2018, 20:51
Силовик в Армении обвинен в пытках члена «Сасна Црер»
-
13 июня 2018, 18:37
Премьер-министр Грузии подал в отставку
-
13 июня 2018, 18:22
Два чиновника задержаны в Кахетии по делу о крупной взятке
-
13 июня 2018, 17:45
Власти запретили оппозиции митинг в центре Степанакерта
-
13 июня 2018, 17:25
Активист "Сасна Црер" Назарян освобожден из-под ареста
-
13 июня 2018, 17:091
Суд признал законным уголовное дело против Абдусамада Гамидова
-
13 июня 2018, 16:36
Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 июня 2018, 20:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваНовые подробности биографии Айтека Намитока. Продолжение... 1
-
07 июня 2018, 13:26
BERG...man TbilisiОб увеличении обрезаний девушек в Дагестане. "По шариату мусульмане должны быть обрезаны" 51
-
05 июня 2018, 18:55
BERG...man TbilisiРоссия vs Турция: онлайн. И футбольные новости Махачкалы и Краснодара 22
-
02 июня 2018, 11:45
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии на КУ "Кавказская семья сегодня. Куда уходит детство?" 20
-
01 июня 2018, 11:49
Ветер с АпшеронаУкрашательство против аутентичности 5
-
12 июня 2018, 17:08Конгресс карачаевского народа вынес вотум недоверия главе КЧР и отправил письмо Путину
-
11 июня 2018, 22:37Как живет в колонии особого режима Глоов Джашарбек
-
11 июня 2018, 21:43Начат сбор средств на строительство дома для многодетной семьи сирийских репатриантов
-
11 июня 2018, 16:14Фильм на кабардинском языке получил приз Кинотавра "За лучший дебют"
-
10 июня 2018, 18:24Совет старейшин карачаевского народа обратился с требованием к главе КЧР
-
08 июня 2018, 01:38
Семь историй: почему голодают водители в Махачкале
-
07 июня 2018, 20:0671
Женское обрезание на Кавказе
-
14 марта 2018, 09:09
Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
13 июня 2018, 17:091
Суд признал законным уголовное дело против Абдусамада Гамидова
-
13 июня 2018, 14:251
Автомобиль чиновника обстрелян в Дагестане
-
06 апреля 2018, 15:18
Магомедов Магомед Гаджиевич
-
06 апреля 2018, 15:081
Магомедов Зиявудин Гаджиевич
-
04 апреля 2018, 12:104
Гамидов Абдусамад Мустафаевич