Абазинские активисты Карачаево-Черкесии одобрили назначение Озова

13 июня 2018, 18:06

Назначение Мурата Озова руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии не решит проблемы абазин, но отвечает принципу национального квотирования, считают местные активисты. Глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов счел этот принцип оправданным в многонациональных регионах.

Как писал "Кавказский узел", должность главы администрации президента Карачаево-Черкесии с 5 марта 2011 года занимал карачаевец Эльдар Салпагаров. 3 апреля 2018 года глава республики подписал указ об освобождении Салпагарова от должности в связи с его переходом на другую работу. В начале июня глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о назначении на должность руководителя администрации главы и правительства Мурата Озова, абазина по национальности. Назначение Озова вызвало споры в соцсетях.

22 мая на Telegram-канал "Кавказского узла" поступило сообщение об обращении к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову "Конгресса карачаевского народа". Организация выразила обеспокоенность возможным нарушением принципов национального квотирования при назначении на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Такое "нарушение межнационального баланса" может вылиться в угрозу вооруженного противостояния, как это было в 1999 году, или породить такие массовые протесты, которые в 2009 году привели к отставке президента республики, предупредил конгресс. Требование "Конгресса карачаевского народа" назначить представителя своего этноса руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии вызвало критические оценки журналистов и политиков.

Назначение Озова связано с «моральным удовлетворением» абазин

Абазины являются четвертой по численности национальностью в Карачаево-Черкессии, в связи с чем назначение Озова на должность руководителя администрации главы и правительства отвечает принципу паритета, считает зампредседателя общественной организации «Абаза» Умар Кончев.

«Мы всегда говорили, что четвертая по значимости должность должна предоставляться четвертому по численности народу, абазинам. Потому это абсолютно логичное и правильное решение, если рассматривать в межнациональном разрезе. Все это время самое высокое, что у нас было – это замглавы этой же администрации, которых было 4-5 человек или вице-премьер правительства, которых было 7 человек. Ни о каком четвертом номере речи не было. Кроме того, мы говорим, что из двух представителей от региона в Федеральном Собрании или Госдуме логично будет дать место абазину», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Умар Кончев.

При этом общественность не связывает с назначением Озова появление представителя абазин в Федеральном Собрании, отметил он. «Речь не о том, что для абазин что-то изменится в лучшую сторону. Какой бы национальности человек не представлял эти посты, он будет трудиться во благо всей многонациональной республики, у него не получится делать больше для своего этноса. Просто народ видит своего представителя. Если я абазин, получается, что не могу никогда занять никакую должность, потому что нас по численности меньше, получается так? Вот это и есть ущемление прав», - сказал Умар Кончев.

Согласно данным Росстата, на время последней переписи населения в России 2010 года, в Карачаево-Черкесии проживало 36 919 абазин. Они занимают четвертое место по численности в республике, уступая карачаевцам (194 324 человек), русским (150 025) и черкесам (56 466).

Кончев также отметил, что назначение Озова не повлияет на вопрос о передаче поселка Московский в Абазинский район.

«Поселок Московский находился на территории поселка Кубина и в свое время должен был войти в Абазинский район, вновь создаваемый. Но нужно было проводить референдум, в связи с тем, что там живут не только абазины. Из восьми тысяч жителей абазин там меньше половины - около трех тысяч. Решили (референдум) сделать без (решения вопроса) поселка, а в дальнейшем его включить. Сам поселок был создан для тепличного комбината, который сейчас в Абазинском районе и находится», - сказал Кончев.

В соответствии с законом "О гарантиях прав коренного малочисленного народа абазин в КЧР" 1 июня 2006 года был создан Абазинский район. Референдум об этом прошел 25 декабря 2005 года. В состав района вошли пять населенных пунктов, административным центром района стал Инжич-Чукун, сообщается на сайте муниципалитета. Организация, которую представляет Кончев, добивается того, чтобы центром района был поселок Московский (в настоящее время - микрорайон Усть-Джегуты). Ранее Кончев отмечал, что абазины связывали развитие района именно с этим поселком, планировали организовать там культурные центры и кружки.

Умар Кончев описал Мурата Озова, как интернационалиста. «Когда он работал вице-премьером, я слышал от всех представителей нашей республики, что реагировал на обращения представителей всех национальностей. Я думаю, что он будет также продолжать выполнять свою работу, он профессиональный, опытный человек и по человеческим качествам тоже. Мы не ожидаем, что для абазин что-то станет лучше, но и хуже тоже не будет. В любом случае это усиление нашей республики», - заключил Умар Кончев.

Права прав абазин в республике не ущемляются, считает представитель межрегиональной общественной организации «Адгылара» Мухамед Шанов.

«КЧР – это самая спокойная республика, никто не поспорит. Это не Дагестан. Люди имеют работу, достаток, все спокойно. Некое относительное торжество права в республике есть», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мухамед Шанов.

По его мнению, разговоры о представлении нацменьшинств во власти «выгодны элитам, распределяющим портфели».

«Я живу в сельской местности. Простому крестьянину без разницы, кто там руководит. Самое главное, чтобы соблюдалась законность. Если соединить назначение Озова с происходящими в региональной политике процессами, то это всего лишь моральное удовлетворение абазин, мол, наши тоже представительство имеют. Паритет всегда предусматривал нам третьи-четвертые роли, назначение Озова греет нам душу, но не более того», - подчеркнул Мухамед Шанов.

«В КЧР есть борьба кланов, навязываемая обществу, но это не поддерживается (обычными) людьми», - заключил Мухамед Шанов.

Для представителей абазинского народа было бы целесообразно выделить квоту на представительство региона в Совете Федерации, считает представитель творческой интеллигенции аула Псыж Алик Мазов.

«В должностной иерархии должность Озова по значимости занимает четвертое место. Если у нас все титульные нации представлены в трех должностях, четвертые по численности - мы, абазины. И поэтому эта должность вполне соответствует [этому распределению], и в будущем должна быть закреплена за абазинами. Мы не считаем, что если Озов занял эту должность, то должен работать на абазин. Он должен быть равнодоступен всем», - сказал Алик Мазов, добавив, что «неплохо знает» Озова и считает его «достойным человеком».

«Мы считаем, что должна быть ротация в Федеральном Собрании, особенно тех, кто идет от главы республики. Это была бы реальная помощь малочисленному народу», - сказал Мазов. Он добавил, что для такой ротации необходимо зрелое гражданское общество, теперешние состояние которого в абазинской среде Мазов назвал «удручающим».

Конгресс карачаевского народа после назначения Мурат Озова заявил о недоверии главе республики Рашиду Темрезову. "9 июня состоялся съезд конгресса карачаевского народа, который вынес вотум недоверия главе КЧР и направил письмо президенту Путину ", - написал автор сообщения, поступившего на на номер "Кавказского Узла" в WhatsApp 12 июня.

Тоторкулов: система квотирования необходима в многонациональных регионах

Новый руководитель администрации главы и правительства КЧР Мурат Озов является профессионалом и опытным чиновником, считает председатель президиума Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов.

«Я могу сказать о нем только хорошее, он достоин любых постов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тоторкулов.

Назначение вызвало межнациональные споры, подтвердил он. "Если бы мы все были выше этого, и брали людей на госслужбу только по принципу компетентности, хороших специалистов – это было бы идеально. Но в многонациональной республике каждый ревностно смотрит, кто и какие посты занимает. В любой кавказской республике и самой России надо стараться соблюдать условности, связанные с происхождением. Ни один народ не должен ощущать себя брошенным, забытым и стараться принимать решения, не приводящие к межнациональной розни", - отметил Алий Тоторкулов.

Он также считает необходимым соблюдать договоренность о представительстве представителей титульных наций на государственных должностях. «Если были договоренности, надо соблюдать их, но подбирая людей самых достойных. В 1999 году, когда было межнациональное противостояние в КЧР, договорились о том, что будет определенный паритет по численности. Так как карачаевцы занимают первое место по численности, договорились, что главой республики будет карачаевец, председателем правительства - черкес, председателем парламента – русский», - напомнил Алий Тоторкулов.

Выборы главы КЧР в 1999 году сопровождались противостоянием между кандидатами Станиславом Деревым и Владимиром Семеновым, создавшим угрозу открытого вооруженного столкновения. Прокатилась волна массовых митингов, звучали призывы о разделе республики, отмечается в статье "Мониторинг общественно-политической ситуации в КЧР в условиях выборов президента республики. 12 августа - 03 сентября 2003 г.", опубликованной на "Кавказском узле". Нынешний глава КЧР Рашид Темрезов - карачавец, глава правительства республики Аслан Озов – черкес, а председатель парламента - русский Александр Иванов.

Тоторкулов также отметил, что в республике есть еще титульные нации - абазины и ногайцы. «Но они тоже не обделены, они занимают в правительстве разные посты. Я против того, чтобы человек не мог стать сенатором или депутатом от КЧР, если принадлежит к малочисленному народу», - подчеркнул Алий Тоторкулов.

По его мнению, в республике нужны прямые выборы. «И пусть выбирают (жители республики), а не в кабинетах занимаются квотированием. И абазины, и ногайцы имеют полное право представлять республику в Совете Федерации и Государственной Думе», - заключил Тоторкулов.

Активисты в Карачаево-Черкесии настаивают на прямых выборах главы республики и решить этот вопрос с помощью референдума. 18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Темрезова главой республики. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.

Шевченко: права малых народов требуют защиты

Член президентского Совета по межнациональным отношениям Максим Шевченко не считает существующее в многонациональных регионах квотирование политическим анахронизмом.

«Это очень правильное решение. В некоторых республиках его просто не избежать, это региональная специфика. Все российские регионы ровнять невозможно. Уже в Чечне и Ингушетии могут быть разные внутренние мотивы, и делать вид, что национальные особенности не имеют значения – это не понимать, не чувствовать страну», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Максим Шевченко.

«Я считаю, что в КЧР, если нет достойного кандидата на какую-то должность, то не надо во что бы то ни стало отдавать этот пост исходя из принадлежности человека к этносу. Первым критерием должна быть пригодность человека. Но вторым критерием в таких регионах, как КЧР - где следят, чтобы не был нарушен национальный баланс - является равновесие, отказ от которого может привести к достаточно серьезным последствиям», - сказал Максим Шевченко.

Лоббирование своих интересов разными этническими группами в регионах Северного Кавказа, он назвал «фактором жизни». «Чтобы не допустить, что большой народ будет давить малые, нужно защитить права таких народов. Система, установленная еще Путиным во время переговоров с Семеновым о негласном квотировании – это работающая система, пусть с издержками. Плюс власть в КЧР привлекает людей других национальностей, например, крымский татарин работает вице-премьером. Это совершенно разумно», - отметил Шевченко.

По его словам, что подобный опыт целесообразен и в регионах, где были межнациональные конфликты. «Я всегда говорил, что в Северной Осетии правильно было бы в парламенте иметь представительство ингушей. Мне кажется, это был бы шаг к преодолению трагических последствий 1992 года (осетино-ингушского вооруженного конфликта в Пригородном районе Северной Осетии - прим. "Кавказского узла"). Надеюсь, что горячо мною любимая РСО-Алания дойдет до этого», - заключил Максим Шевченко.