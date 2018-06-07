Назначение руководителя администрации главы Карачаево-Черкесии вызвало споры в соцсетях

07 июня 2018, 16:42

Руководителем администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии, несмотря на требование "Конгресса карачаевского народа" назначить на эту должность карачаеца, стал Мурат Озов. Жители республики поспорили в соцсетях, является ли это нарушением прав карачаевцев.

Как писал "Кавказский узел", должность главы администрации президента Карачаево-Черкесии с 5 марта 2011 года занимал карачаевец Эльдар Салпагаров. 3 апреля 2018 года глава республики подписал указ об освобождении Салпагарова от должности в связи с его переходом на другую работу.

22 мая на Telegram-канал "Кавказского узла" поступило сообщение об обращении к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову "Конгресса карачаевского народа". Организация выразила обеспокоенность тем, не будут ли нарушены принципы национального квотирования при назначении на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Такое "нарушение межнационального баланса" может вылиться в угрозу вооруженного противостояния, как это было в 1999 году, или породить такие массовые протесты, которые в 2009 году привели к отставке президента республики, предупредил конгресс. Требование "Конгресса карачаевского народа" назначить представителя своего этноса руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии вызвало критические оценки республиканских журналистов и политиков.

Рашид Темрезов подписал указ о назначении на должность руководителя администрации главы и правительства Мурата Озова. Он отметил, что Озов обладает большим опытом работы в органах местного самоуправления, был депутатом нескольких созывов Народного собрания, семь лет занимал должность вице-премьера правительства. Мурат Озов будет курировать образование, культуру, спорт, молодежную политику, сферу ГО и ЧС, говорится 6 июня на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Назначение Мурата Озова, абазина по национальности, вызвало споры в соцсетях. Так, пользователь соцсети Instagram karachay1 в комментарии на канале "Новости КЧР" назвал это ущемлением прав карачаевцев. "Вся мэрия - абазины", добавил он.

"А почему ущемляют права других национальностей? У нас в республике одни карачаевцы живут? Другого народа нет?" - написал пользователь kassiopeya09. "Какие твои права ущемляют?! Ты извини, но когда из карачаевцев был весь парламент и ущемляли других, как ты это называешь, то все нормально, а когда повернулось все обратно, то теперь кипиш исходит. Мне лично все равно на Озова, я его абазином не считаю, да и все равно, кто там сидит, хоть негр, лишь бы нас за людей считали и для нас делали все", - ответил недовольному другой пользователь, kamarrro.