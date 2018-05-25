"Конгресс карачаевского народа" поднял тему нацквотирования при назначении чиновников

25 мая 2018, 18:34

Требование "Конгресса карачаевского народа" назначить представителя своего этноса руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии вызвало критические оценки республиканских журналистов и политиков.

Как сообщал "Кавказский узел", должность главы администрации президента Карачаево-Черкесии с 5 марта 2011 года занимал карачаевиц Эльдар Салпагаров. 3 апреля 2018 года глава республики подписал указ об освобождении Салпагарова от должности в связи с его переходом на другую работу.

22 мая на Telegram-канал "Кавказского узла" поступило сообщение об обращении к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову "Конгресса карачаевского народа".

Причиной для обращения "Конгресса карачаевского народа", согласно документу, опубликованному 22 мая на сайте организации, стали "провокационные слухи, что якобы при подборе кандидатуры на должность руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики будет проигнорирован установленный в республике принцип национального квотирования".

"Наша организация и весь карачаевский народ уже не первый год с тревогой наблюдают за тем, как по отношению к карачаевцам неоднократно нарушается упомянутый принцип национального квотирования пропорционально численности субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии. Данный подход безусловно и бесперебойно действует, когда замещается вакансия, которая была занята представителем любой другой этнической группы, но не в случаях, когда какую-либо должность оставляет карачаевец. В подобных ситуациях уже не раз случалось так, что на вакансии, освобождаемые карачаевцами, назначались представители других народов без предоставления сопоставимых позиций", - подчеркивается в открытом письме "Конгресса карачаевского народа", подписанном председателем организации К.Н.Халкечевым.

По мнению авторов документа, начиная с марта 2011 года, когда Рашид Темрезов занял должность главы республики, карачаевцы "потеряли более 10 руководящих постов (от начальника управления и выше)".

"Карачаевские общественные организации не поднимали этот вопрос из соображений политкорректности и нежелания накалять обстановку, несмотря на указанную тревожную тенденцию. Однако, если такое назначение состоится, ни одна из общественных национальных карачаевских организаций уже не сможет поручиться за последствия такого необдуманного и легкомысленного шага", - говорится в обращении.

При этом "Конгресс карачаевского народа" напомнил, что республика "уже имеет печальный опыт, когда дважды за последние 20 лет были попытки нарушить межнациональный баланс". "В 1999 году это привело к глубочайшему политическому кризису и едва не вылилось в вооруженное противостояние. А в 2009 году ошибка тогдашнего президента КЧР привела к массовым протестным акциям и последующей его отставке", - отмечается в документе.

Выборы главы КЧР в 1999 году сопровождались противостоянием между кандидатами Станиславом Деревым и Владимиром Семеновым, дестабилизировавшим ситуацию в республике и создавшим угрозу открытого вооруженного столкновения. По республике прокатилась волна массовых митингов, на которых звучали призывы о разделе республики, отмечается в статье "Мониторинг общественно-политической ситуации в КЧР в условиях выборов президента республики. 12 августа - 03 сентября 2003 г.", опубликованной на "Кавказском узле".

"Во избежание непредсказуемых последствий просим Вас со всей ответственностью подойти к подбору кадров на должность руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики. А также взять под свой личный контроль кадровую политику Вашей администрации и покончить с практикой дискриминации по отношению к представителям карачаевского народа, ставшей уже нормой в течении последних лет", - призывал конгресс.

Отметим, что на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии, по данным на 17.40 мск 25 мая, должность руководителя администрации главы республики вакантна. При этом в сообщении от 20 апреля отмечается, что исполняющим обязанности руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии является Надежда Пивоварова.

Гукемухов : Рашидов вправе назначить главу своей администрации без оглядки на национальность

Глава Карачаево-Черкесии вправе выбрать того кандидата, который больше всех подходит лично ему, уверен журналист радиостанции "Эхо Кавказа" Мурат Гукемухов.

По его словам, должность главы администрации президента вакантна с момента ухода Эльдара Салпагарова. "Никакого ажиотажа вокруг этой новости не было. Салпагаров - карачаевец и занимал эту должность уже семь лет", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Мурат Гукемухов.

По словам Гукемухова, по национальному признаку в КЧР определялись три должности: спикер – русский, председатель правительства – черкес, президент – карачаевец. "Глава администрации президента никогда не назначался по национальному признаку. И это было логично, потому что все-таки президент выбирает главу администрации под себя. То есть на этот пост назначается человек, который лично ему удобен и понятен, которому он доверяет", - считает он.

По его мнению, если глава республики - карачаевец, то назначение им главы администрации "должно устроить Конгресс вне зависимости от его национальности". По такой же логике главе республики можно предъявлять требования о том, с кем он должен дружить, на ком жениться, с кем общаться, отметил он.

"Проблема КЧР в том, что на заре перестройки в 1990-е у нас не заладилось партийное строительство. У нас политическая конкуренция не проходила на какой-то идеологической основе. Народ разбрелся по национальным движениям, и они выполняли функцию политических партий, борющихся за власть. С тех пор вот такая ситуация", - заявил журналист радиостанции "Эхо Кавказа".

Гукемухов также добавил, что ситуация в 1999 году действительно была связана с национальным вопросом. "Кризис 1999 года не хочу комментировать, но там был национальный вопрос. А отставка главы республики в 2009 году не была связана с национальным вопросом. Кризис был связан с тем, что президент-карачаевец Борис Эбзеев, который сознательную часть жизни провел не в КЧР и карьеру делал не в республике, не смог найти общий язык с местной элитой, которая его и довела до отставки", - сказал Мурат Гукемухов.

Абазов: главой администрации должен стать абазин

Главой администрации президента Карачаево-Черкесии всегда назначался абазин, заявил в свою очередь председатель регионального отделения партии "Яблоко" Ахмед Абазов.

"В республике по национальному признаку кандидаты выбирались на четыре основные должности. Глава республики – карачаевец, премьер – черкес, спикер – русский, глава администрации – абазин. Всегда этот паритет сохранялся", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмед Абазов.

По его мнению, должность главы администрации руководителя республики и дальше должен занимать абазин. "Я считаю, что это абазинское место и не надо делать изменения в этом вопросе. В связи с такими изменениями у нас бывают кризисы. Например, в 2009 году поставили на должность премьера грека по национальности Владимира Кайшева. Тогда Борис Эбзеев думал, что должен выбрать опытного человека, а не выбирать кандидата по национальному признаку", - сказал Абазов.

Он также отметил, что кризис 1999 года также был связан с национальным вопросом. "Тогда была политическая борьба между кандидатами разных национальностей - Владимиром Семёновым и Станиславом Деревым. Но они оба оказались умными людьми и разрешили ситуацию. В итоге Семёнов вступил в должность главы КЧР, и конфликт был исчерпан", - подытожил он.

Пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии отказалась ответить на вопрос корреспондента "Кавказского узла" - будет ли при назначении главы администрации учитываться национальный компонент. "Данные вопросы находятся исключительно в компетенции главы республики", - подчеркивается в ответе.