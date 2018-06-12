12 июня 2018, 08:50

Более 2,5 тысячи боеприпасов обезврежены в лесах Чечни

Территория общей площадью свыше 650 гектаров обезврежена от взрывоопасных предметов военными саперами с начала года в Чечне, сообщил сегодня представитель военной комендатуры.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 13 апреля саперы очистили в Чечне более 100 гектаров земель и при этом нашли около 300 мин и снарядов, к 6 мая площадь разминированной территории составил более 300 гектаров.

Очередной этап разминирования был начат в Чечне 2 апреля. В этом году военным саперам предстоит очистить от боеприпасов около 1400 гектаров леса в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Шалинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском и Веденском районах.

В этом году саперы работают в семи районах республики, и к 12 июня установленный план по разминированию выполнен на 50 процентов.

"По состоянию на 11 июня военнослужащими инженерно-саперных подразделений методом сплошной очистки разминировано более 650 гектаров земель лесного фонда. За это время найдено и обезврежено свыше 2,5 тысячи взрывоопасных предметов. Установленный на текущий год план по разминированию выполнен на 50 процентов", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры в Чечне.

По его словам, работы по очистке от взрывоопасных предметов земель лесного фонда в республике походят без каких-либо происшествий.

"Все военнослужащие, задействованные в работах по разминированию, являются высокопрофессиональными специалистами, прошедшими специальную подготовку. При проведении работ саперы используют специальную технику, управляемые роботизированные комплексы, а в наиболее труднодоступных местах задействуют минно-разыскных собак", - отметил представитель военной комендатуры.

Он также добавил, что после очистки территорий от взрывоопасных предметов составляются соответствующие акты, и земли передаются в ведение тех хозяйств, к которым они относятся, после чего возвращаются в оборот.

Очистка от взрывоопасных предметов земель лесного фонда в этом году ведется инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа в семи районах Чечни - Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском. Шалинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском и Веденском, до конца ноября саперам предстоит разминировать территорию общей площадью порядка 1 300 гектаров, пояснили в комендатуре.

Ранее сообщалось, что в 2017 года саперы нашли и уничтожили в Чечне более 17 тысяч взрывоопасных предметов.

Примечание:

"Около 300 боеприпасов обезврежены саперами в Чечне с начала года", "Авиабомба обезврежена на юго-востоке Чечни", "Военные планируют закончить разминирование Чечни и Ингушетии к 2018 году".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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