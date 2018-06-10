10 июня 2018, 23:06

Погиб солдат армии Нагорного Карабаха

Военнослужащий Армии обороны Ваагн Элоян погиб при обстреле с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, 26-летний контрактник получил смертельное огнестрельное ранение сегодня около 18.00 (17.00 мск). Это произошло на оборонительном пункте одной из воинских частей, дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения войск.

"Ведется расследование, чтобы определить детали инцидента", - цитирует сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 23.06 мск, нет комментариев относительно данного заявления.

Ранее, 8 июня, Нагорный Карабах заявил о ранении солдата Геворга Хачатряна, также обвинив в этом вооруженные силы Азербайджана.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояния оно не остановило, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта в течение двух лет не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кроме того, в разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армянские политологи отметили отсутствие прогресса на переговорах Алиева и Саргсяна", "МИД Нагорного Карабаха: урегулирование конфликта должно проходить с участием Степанакерта", "Азербайджан насчитал 95 обстрелов в зоне конфликта за сутки".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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