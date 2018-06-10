Голосование на местных выборах проходит в Армении

10 июня 2018, 13:01

Жители 18 общин в шести областях Армении сегодня голосуют на выборах в органы местного самоуправления. За первые три часа проголосовали 14,52% избирателей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в восьми общинах шести областей Армении проходят выборы глав общин, в шести - членов советов старейшин, а жители еще четырех общин выбирают и глав общин, и членов советов. Республиканскую партию Армении на выборах самоуправления представят только три из 27 кандидатов в главы общин и семь из 79 кандидатов в совет старейшин. В новой политической ситуации отсутствие поддержки РПА лишит глав общин возможности переизбраться, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

8 мая в результате "бархатной революции" премьер-министром Армении стал лидер оппозиции Никол Пашинян, и правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией. "Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Избирательные участки для проведения местных выборов открылись сегодня ровно в 08.00 (07.00 мск) в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской областях Армении, всего в 18 общинах открыт 21 избирательный участок, сообщили в Центризбиркоме Армении корреспонденту "Кавказского узла".

Средняя явка на местных выборах к 11.00 (10.00 мск) составила 14,52% - это 2268 проголосовавших из 15 621 зарегистрированных избирателей, сообщила пресс-секретарь ЦИК Эрмине Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

Для регистрации избирателей на участках используются 29 технических устройств, отметила Арутюнян.