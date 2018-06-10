10 июня 2018, 12:26

Семь человек стали жертвами ДТП в Ростовской области

Три человека, в том числе двое детей, погибли, а четверо получили травмы при ДТП с маршруткой в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Авария с участием ВАЗ 2109 и маршрутного такси "Газель" произошла сегодня, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В легковом автомобиле находились водитель и два несовершеннолетних пассажира, все они погибли. В маршрутке находились четыре пассажира и водитель, им потребовалась медицинская помощь, сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Одна женщина от госпитализации отказалась, остальные четыре человека находятся в больнице. Среди них есть одна пациентка в тяжелом состоянии, которую поместили в реанимацию, состояние еще троих человек врачи оценивают как средне тяжелое. 

На сайте главных управлений МВД и МЧС по Ростовской области информации об аварии, по состоянию на 12.08 мск 10 июня, не опубликовано.

"Кавказский узел" писал также, что 2 июня пять человек погибли при столкновении трех автомобилей в Аксайском районе Ростовской области. Среди погибших оказались трое детей.

Примечание:

"Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшей при ДТП в Батайске", "Пять человек погибли при ДТП в Ростовской области", "Водитель маршрутки обвинен в ДТП с гибелью людей под Ростовом-на-Дону".

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