26 мая 2018, 19:29

Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшей при ДТП в Батайске

Мать погибшей при ДТП в Батайске первоклассницы находится в коме, она переведена в ростовскую больницу, сообщили в медучреждении.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая в результате наезда автомобиля в городе Батайске первоклассница погибла, ее мать была госпитализирована. В больницу был доставлен также водитель автомобиля.

Мать погибшей в результате аварии получила 27 переломов, она переведена из больницы Батайска в БСМП-2 в Ростове-на-Дону, сообщили в медицинском учреждении.

"Женщина находится в коме. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как стабильное, но крайне тяжелое", - цитирует источник в медучреждении "161.ru".

К месту, где произошло ДТП, жители Батайске несут цветы и игрушки. 

После аварии полицейские возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека), сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

Примечание:

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