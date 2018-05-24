Школьница погибла при ДТП на тротуаре в Батайске

24 мая 2018, 13:09

Первоклассница погибла, ее мать госпитализирована в результате наезда автомобиля в городе Батайске Ростовской области. В больницу доставлен также водитель автомобиля.

Авария произошла сегодня утром в районе дома №141 на улице Коммунистической, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, ребенок и женщина в момент ДТП находились на тротуаре около пешеходного перехода, пишет РИА "Новости".

По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением, в результате чего женщина и ее дочь были сбиты. "Ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля с травмами доставлены в больницу", - цитирует пресс-службу МВД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года трое детей были сбиты на пешеходном переходе в Шахтах. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.