Пять человек погибли при ДТП в Ростовской области

20 мая 2018, 15:21

Один человек пострадал и пятеро погибли в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск, сообщил представитель областного МЧС.

Сообщение об аварии в Аксайском районе Ростовской области поступило спасателям сегодня в 11.06 мск. Столкнулись автомобили Toyota, "ВАЗ-2101 и Nissan.

Сотрудник областного МЧС сообщил о пяти погибших в результате аварии. Представитель главного управления МВД по региону уточнил, что еще один человек доставлен в больницу с травмами, сообщил ТАСС.

Погибли пассажир автомобиля Toyota и четверо мужчин в возрасте от 19 до 50 лет, которые ехали в автомобиле ВАЗ. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 37-летний водитель автомобиля Toyota, уточнило РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Ростовской области.

По данным правоохранителей, столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

"Кавказский узел" писал также об аварии в Ростовской области 14 мая, тогда при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" погибли два человека и пострадали трое.