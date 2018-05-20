20 мая 2018, 15:21

Пять человек погибли при ДТП в Ростовской области

Один человек пострадал и пятеро погибли в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск, сообщил представитель областного МЧС.

Сообщение об аварии в Аксайском районе Ростовской области поступило спасателям сегодня в 11.06 мск. Столкнулись автомобили Toyota, "ВАЗ-2101 и Nissan.

Сотрудник областного МЧС сообщил о пяти погибших в результате аварии. Представитель главного управления МВД по региону уточнил, что еще один человек доставлен в больницу с травмами, сообщил ТАСС.

Погибли пассажир автомобиля Toyota и четверо мужчин в возрасте от 19 до 50 лет, которые ехали в автомобиле ВАЗ. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 37-летний водитель автомобиля Toyota, уточнило РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Ростовской области. 

По данным правоохранителей, столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

"Кавказский узел" писал также об аварии в Ростовской области 14 мая, тогда при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" погибли два человека и пострадали трое.

Примечание:

"Водитель маршрутки обвинен в ДТП с гибелью людей под Ростовом-на-Дону", "Восемь человек остаются в больницах Ростовской области после ДТП", "13 человек стали жертвами массового ДТП в Ростовской области".

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