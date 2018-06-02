02 июня 2018, 10:49

Пять человек стали жертвами массового ДТП в Ростовской области

Три легковых автомобиля столкнулись сегодня в Аксайском районе Ростовской области, среди пяти погибших трое детей.

По данным полиции, авария произошла около 7:00 мск на 1029-м километре федеральой трассы М-4 "Дон".

"Погибли пять человек, из них трое несовершеннолетние", - цитирует представителя областного управления МВД РИА "Новости".

Полиция пока не выдвинула версию о причинах аварии. ведется проверка, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 мая один человек пострадал и пятеро погибли в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани", "18 пострадавших остаются в больницах после ДТП под Темрюком", "Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Краснодаре".

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