02 июня 2018, 10:49
Пять человек стали жертвами массового ДТП в Ростовской области
Три легковых автомобиля столкнулись сегодня в Аксайском районе Ростовской области, среди пяти погибших трое детей.
По данным полиции, авария произошла около 7:00 мск на 1029-м километре федеральой трассы М-4 "Дон".
"Погибли пять человек, из них трое несовершеннолетние", - цитирует представителя областного управления МВД РИА "Новости".
Полиция пока не выдвинула версию о причинах аварии. ведется проверка, информирует ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 мая один человек пострадал и пятеро погибли в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск.
"Восемь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани", "18 пострадавших остаются в больницах после ДТП под Темрюком", "Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Краснодаре".
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