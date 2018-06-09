09 июня 2018, 14:03

Число погибших пассажиров школьного автобуса в Грузии выросло до четырех

Один ребенок и трое взрослых погибли сегодня при падении в ущелье школьного автобуса на востоке Грузии, 16 человек получили травмы, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Двое пассажиров погибли, еще несколько человек пострадали.

По уточненным данным МВД Грузии, погибли четыре человека, среди них один ребенок и трое взрослых. Травмы получили 16 человек.

В автобусе ехали шестиклассники из Тбилиси. Согласно предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги в овраг, сообщило сегодня на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

В связи со смертью четырех человек возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения, виновному грозит до 10 лет тюрьмы, информирует "Sputnik Грузия".

Примечание:

"Авария на уличных гонках привела к аресту внука вице-премьера Азербайджана", "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "10 пассажирок автобуса госпитализированы в Азербайджане после ДТП".

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