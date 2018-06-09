09 июня 2018, 11:52
Два грузинских школьника погибли при падении автобуса в ущелье
Микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Двое детей погибли, еще несколько человек пострадали.
Авария произошла сегодня утром на перевале Гомбори в регионе Квемо Картли. Детей сопровождали родители и педагоги.
Спасательная операция на месте аварии еще не завершена, сообщило на своем сайте Общественное телевидение Грузии.
Автобус ехал из Тбилиси, информирует "ИнтерпрессНьюс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 июня на трассе в Азербайджане перевернулся автобус с 54 пассажирами, который вез грузинских школьников на экскурсию. Пострадали 20 детей и 10 взрослых.
"26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "Десять пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Азербайджане".
09 июня 2018, 13:13
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09 июня 2018, 11:52
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Два грузинских школьника погибли при падении автобуса в ущелье
Микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Двое детей погибли, еще несколько человек пострадали.
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