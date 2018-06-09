Машина скорой помощи. Фото: CityHallofTbilisi https://sputnik-georgia.ru/incidents/20160221/230288247.html

09 июня 2018, 11:52

Два грузинских школьника погибли при падении автобуса в ущелье

Микроавтобус, который вез школьников на экскурсию, упал в ущелье на востоке Грузии. Двое детей погибли, еще несколько человек пострадали.

Авария произошла сегодня утром на перевале Гомбори в регионе Квемо Картли. Детей сопровождали родители и педагоги.

Спасательная операция на месте аварии еще не завершена, сообщило на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

Автобус ехал из Тбилиси, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 июня на трассе в Азербайджане перевернулся автобус с 54 пассажирами, который вез грузинских школьников на экскурсию. Пострадали 20 детей и 10 взрослых.

Примечание:

"26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "Десять пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Азербайджане".

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