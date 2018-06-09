09 июня 2018, 05:31

Прокурор потребовал 15 лет для обвиняемого в нападении на Буденновск

На рассмотрении дела уроженца Чечни Бадрудди Даудова, которому вменяется захват заложников в Буденновске в 1995 году, гособвинитель попросил для подсудимого к 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как информировал "Кавказский узел", Даудов был задержан в Подмосковье в октябре 2015 года. Следствие считает его участником нападения боевиков на Буденновск в 1995 году. Мужчине предъявлено обвинение в захвате заложников (ч.2 ст.126.1 УК РСФСР), участии в банде (ч.2 ст.209 УК РФ) и теракте (ч.3 ст.205 УК РФ). 23 января Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Даудова. 13 февраля засекреченный свидетель сообщил суду, что видел подсудимого во время нападения на Буденновск. Но адвокат Даудова утверждает, что его подзащитный в те дни жил дома и ходил на работу.

8 июня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в ходе прений прокурор потребовал для подсудимого наказания в виде 15 лет колонии общего режима, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на процессе.

Гособвинитель заявил, что сроки давности уголовного преследования Даудова не истекли, смягчающих обстоятельств для него не имеется. По словам прокурора, вина Даудова в ходе судебного следствия была доказана показаниями пятерых ключевых свидетелей обвинения. «От начала и до конца Даудов находился в банде Басаева, где был вооружен автоматическим оружием и боеприпасами. Вину его считаю доказанной полностью», - заявил он.

Напомним, что 14 июня 1995 года отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. После переговоров 19 июня 1995 года боевики освободили оставшихся заложников, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал еще двоих уроженцев Чечни участниками атаки на Буденновск. Магомед Маздаев и Рамзан Белялов осуждены на 13 и 15 лет колонии общего режима. Оба вину не признали. Верховный суд России 10 апреля 2018 года снизил на несколько месяцев тюремный срок Маздаева и Белялова, но не принял в расчет их алиби.

Примечание:

"Белялов и Маздаев раскритиковали обвинительный приговор", "Свидетели опознали Белялова и Маздаева как участников захвата больницы в Буденновске", "Гособвинитель запросил для Белялова и Маздаева почти 30 лет колонии на двоих".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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