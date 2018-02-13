Защита рассказала об алиби обвиняемого в нападении на Буденновск

13 февраля 2018, 15:49

Засекреченный свидетель сегодня сообщил суду, что видел уроженца Чечни Бадрудди Даудова во время нападения на Буденновск в 1995 году. Подсудимый в те дни жил дома и ходил на работу, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Бадрудди Даудов был задержан в Подмосковье в октябре 2015 года. Следствие считает его участником нападения боевиков на Буденновск в 1995 году. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.126.1 УК РСФСР (захват заложников), ч.2 ст.209 УК РФ (участие в банде) и ч.3 ст.205 УК РФ (теракт). 23 января Северо-Кавказский окружной военный суд заслушал гособвинителя и назначил допрос свидетелей на 2 февраля.

14 июня 1995 года отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым захватил центральную городскую больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. После переговоров 19 июня 1995 года боевики освободили оставшихся заложников, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.

2 февраля заседание было перенесено на сегодня в связи с визитом в Ростов-на-Дону президента России. Сегодня суду был представлен второй гособвинитель, введенный в процесс по поручению замгенпрокурора России. После этого суд приступил к допросу по видео-конференц-связи засекреченного свидетеля, находившегося в Ставропольском гарнизонном военном суде, передал корреспондент "Кавказского узла".

Засекреченный свидетель заявил, что был участником нападения на Буденновск и осужден за это. Он сообщил, что узнает подсудимого, которого видел "в лесу, перед отправкой басаевцев" из Чечни, а также видел его на площади в центре Будённовска.

Свидетель затруднился рассказать, какие действия Даудов выполнял в группе боевиков. Они с Даудовым были в разных группах, ехали в разных автомобилях, и почти не общались, лишь "перекидывались словом, как все люди", пояснил он.

Также свидетель отметил, что до нападения на Будённовск не был знаком с Даудовым, после нападения также не общался с ним.

При ответах на вопросы защитника Даудова Юлии Редькиной свидетель уточнил, что всего среди нападавших на Будённовск было 154 человека, и он "видел их всех". "Описать не смогу, но опознать смогу", - сказал он.

Сам Бадрудди Даудов улыбался при ответах свидетеля и не стал задавать ему вопросы.

Следующее заседание суд назначил на 10.00 мск 26 марта, дав второму гособвинителю время на ознакомление с делом.

Даудов непричастен к нападению на Будённовск, убежден его адвокат Александр Гуров. "Всё это время он жил полноценной жизнью, воспитывал детей, работал, получал зарплату конкретно в эти дни [нападения на Буденновск], его видело 30-40 человек, о чём они расскажут. Он расписывался, выходил на работу, это подтверждено документально. До задержания он не скрывался", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Гуров.

По его словам, расследование нападения на Буденновск продолжается с 1995 года.

"Один из доводов защиты, независимо от обвинительного или оправдательного приговора, - должны быть применены сроки давности привлечения к уголовной ответственности. На тот момент они составляли 15 лет, и они истекли. Изменения в законе были уже потом, и закон обратной силы не имеет", - пояснил защитник Даудова.

Он уточнил, что на условия содержания в СИЗО и давление следствия Даудов не жаловался.

Напомним, что 13 декабря 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал еще двоих уроженцев Чечни участниками атаки на Буденновск. Магомед Маздаев и Рамзан Белялов осуждены на 13 и 15 лет колонии общего режима. Оба вину не признали.