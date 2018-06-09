Участники «Кинотавра» потребовали остановить репрессии против деятелей искусства

09 июня 2018, 05:59

Режиссеры, актеры и кинокритики на проходящем в Сочи «Кинотавре» выступают со словами поддержки в адрес своих коллег, осужденных или находящихся под следствием в России. Телеведущая и кинорежиссер Авдотья Смирнова заявила, что глубоко убеждена в невиновности фигурантов дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Алексея Малобродского. В футболках с призывом освободить Серебренникова и Олега Сенцова на премьеры фильмов пришли актер Владимир Мишуков, оператор Эдуард Мошкович, председатель Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи 2 июня. Участники фестиваля выразили поддержку Кириллу Серебренникову и Олегу Сенцову, надев майки с их фотографиями.

8 июня известная телеведущая и кинорежиссер Авдотья Смирнова на премьере своего фильма «История одного назначения» выступила с речью в защиту Кирилла Серебренникова, а также директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и бывшего директора московского «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

«Я понимаю, что может так случиться, что сегодня единственный шанс быть на этой сцене, поэтому я им воспользуюсь. Это связано с темой моей картины. Я глубоко убеждена в невиновности Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум, но, к сожалению, мое глубокое убеждение ничего не значит для суда. Так же, как оказались пустым звуком все поручительства, написанные в защиту наших товарищей. Но есть одна мысль, которая есть в этой картине, и можно было бы промолчать, ничего не говорить, но сейчас время жесткое, поэтому какие-то вещи лучше произнести прямо. Мне кажется, что милосердие выше справедливости и выше закона. И об этом тоже наше кино. Я обращаюсь к судьям: будьте милосердны, отпустите на свободу наших товарищей», - попросила Авдотья Смирнова.

Уроженец Ростова-на-Дону, худрук московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". 23 августа Серебренников был помещен под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Ростовские активисты выразили поддержку земляку одиночными пикетами. Кроме того, под стражу был взят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а затем под домашний арест заключена директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Известный кинокритик, председатель Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен ежедневно появляется на «Кинотавре» в футболке с портретом Олега Сенцова и призывами освободить его.

14 мая осужденный в Ростове-на-Дону Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. По делу Сенцова осужден также эколог Александр Кольченко, который, как и кинорежиссер, свою вину не признал. ПЦ "Мемориал" назвал их политзаключенными. Сейчас Олег Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Режиссер получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции.

«Человек голодает, а мы тут. Что делать? Тоже сидеть на месте и ничего не есть? Мы находимся в диком положении. Это свербит и свербит. Я боюсь, что Олег умрет. Дать двадцать лет за намерение скинуть памятник Ленину. Это что такое?... Они что, людей собирались взорвать? Кроме того, это еще не доказано на суде. Какие-то левые показания, выбитые непонятно как», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Виктор Матизен.

Днем ранее на премьере своего фильма «Кислота» в конкурсе дебютных фильмов актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин выразил слова сожаления в связи с тем, что не может общаться со своим художественным руководителем Кириллом Серебренниковым.

«В зале каким-то неожиданным для меня образом оказались мои родители. Но в то же время мне грустно, досадно, обидно, что здесь нет еще одного моего родителя, не генетического, правда, а творческого. Он не может посмотреть здесь сейчас фильм, но я думаю, что в конечном итоге мы все будем счастливы. Мы будем счастливы, когда будем прилагать для этого какие-то усилия», - сказал Александр Горчилин со сцены Зимнего театра.

Режиссер Михаил Сегал перед показом своего фильма «Слоны могут играть в футбол» в основном конкурсе «Кинотавра» отметил, что киносообщество на фестивале не достаточно консолидируется и публично выступает для освобождения Сенцова и Серебренникова.

«Отсутствие такой действенной классной солидарности - это плохо. Для независимых кинематографистов мало этой солидарности, и ее могло бы быть больше», - сказал Михаил Сегал.

В футболках в защиту Серебренникова и Сенцова на премьеру фильма "Слоны могут играть в футбол" в Зимнем театра пришли исполнитель главной роли Владимир Мишуков и оператор Эдуард Мошкович.

Кинофестиваль «Кинотавр» завершится в Сочи 10 июня церемонией награждения победителей и показом документального фильма «Дело Собчака».