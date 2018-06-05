Участники "Кинотавра" надели майки с фото Сенцова и Серебренникова

05 июня 2018, 15:54

Акция друзей и коллег Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова на открывшемся 2 июня в Сочи кинофестивале призвана привлечь внимание к уголовным делам российского и украинского режиссеров.

29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи 2 июня. На открытии в Зимнем театре был показан новый фильм находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", который рассказывает о начале творческого пути рок-музыканта Виктора Цоя и его взаимоотношениях с музыкантом Майком Науменко и его женой Натальей.

Некоторые члены жюри "Кинотавра" этого года, участники и гости фестиваля выступили с заявлениями о необходимости освободить Кирилла Серебренникова из-под ареста, надев футболки с его портретом в знак поддержки.

Часть участников фестиваля выступают в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам лишения свободы за создание террористического сообщества.

14 мая осужденный в Ростове-на-Дону Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. По делу Сенцова осужден также эколог Александр Кольченко, который, как и кинорежиссер, свою вину не признал. ПЦ "Мемориал" назвал их политзаключенными. Сейчас Олег Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Режиссер получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции.

3 июня перед показом своего фильма "Война Анны", который открывал программу полнометражного конкурса "Кинотавра" в этом году, известный режиссер Алексей Федорченко заявил о поддержке Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. 4 июня на пресс-конференцию своего фильма в гостиничном комплексе "Жемчужина" он пришел в футболке с изображением Олега Сенцова.

Также 3 июня на красной дорожке перед конкурсными показами картин в Зимнем театре в футболках с портретами Серебренникова появились актрисы Юлия Ауг и Полина Ауг. В тот же день перед показом последнего фильма Веры Глаголевой "Не чужие" на красной дорожке в футболке в поддержку Сенцова прошел председатель жюри основного конкурса "Кинотавра" Алексей Попогребский.

Слова поддержки Серебренникову и Сенцову также 4 июня произнес перед показом конкурса короткого метра один из участников конкурса, режиссер фильма "Я нормальный" Михаил Бородин. В тот же день в паблике "Русское кино в топе" социальной сети "ВКонтакте" появилось фото участников и членов жюри "Кинотавра" в футболках с портретами Сенцова и Серебренникова, среди них - кинокритик Андрей Плахов, режиссер Андрей Прошкин, оператор Михаил Хасая.

Также в футболке с портретом Олега Сенцова и надписями: "#свободусенцову" и "#FREESENTSOV" на показ конкурсного фильма "Временные трудности" пришел известный кинокритик Антон Долин.

"По-моему, это история довольно очевидная - для России - такая странная, но для всего мира она естественная - поддержка коллег в беде. В особенности это касается "Кинотавра", когда здесь показывают фильм Серебренникова, а он под арестом. Это с одной стороны. А с другой - мы здесь все выпиваем и смотрим кино, а Сенцов голодает. Это довольно жуткая ситуация, возмутительная, и весь мир в таких ситуациях включает цеховую солидарность - люди той же профессии бьются за своих. У нас же это не очень принято", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Антон Долин.

Он рассказал, что изучал дело Серебренникова и Сенцова. "По Сенцову у меня нет никаких сомнений в том, что он не виноват, сейчас, когда его жизнь и здоровье в прямом смысле под угрозой, время об этом хотя бы говорить вслух. Может, это не поможет выйти на свободу, но хотя бы люди будут знать. Надеть такую футболку - это фактически как выйти с плакатом, только это более удобная форма, на груди это написано всегда", - добавил Антон Долин.

По мнению кинокритика, подобные жесты могут в будущем повлиять на отношение власти к делам заключенных режиссёров.

"Люди очень много выступали в поддержку Серебренникова в Каннах. Но Канны далеко от Москвы, от Кремля. Сочи ближе. С моей точки зрения, это все должно иметь какой-то накопительный эффект, то есть если много людей будут часто говорить, называть фамилии, говорить о каких-то несправедливых делах, то власти будет трудно это игнорировать. Для того чтобы действительно трудно было игнорировать, надо, чтобы об этом говорили все. Конечно, на это пока особенных надежд нет, однако же, проще всего махнуть рукой и сказать: все равно ничего не получится. Труднее, но правильнее, мне кажется, об этом говорить", - считает Антон Долин.

Он рассказал, что привез две одинаковые футболки с собой на фестиваль в Сочи. "У меня еще одна есть, может, постираю в какой-то момент. Я постараюсь надевать еще не раз", - отметил критик.

На церемонии открытия "Кинотавра" участники съемочной группы фильма "Лето" явились в вечерних нарядах, известный кинокритик Мария Безрук пришла в футболке с изображением Серебренникова.

"Кирилл Серебренников, помимо того, что это выдающийся российский режиссер, это мой друг. Я на протяжении года делаю все, что могу, чтобы его поддержать – я хожу на суды, пишу постоянно о том, что происходит, и очень глубоко переживаю все, что происходит с Кириллом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария Безрук.

Уроженец Ростова-на-Дону, худрук московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". 23 августа Серебренников был помещен под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Ростовские активисты выразили поддержку земляку одиночными пикетами.

Она отметила, что показывала картину Серебренникова "Ученик" у себя в киноклубе накануне очередного суда, проводила обсуждение с Юлией Ауг. "Я - одна из тех людей, которые пытаются его из последних сил поддерживать. Учитывая, что на открытии показывали его кино, а его самого не было, и все понимали, почему, я специально для открытия "Кинотавра" изготовила эту футболку", - пояснила Мария Безрук.

"Я считала, что это единственное, что я могу сделать для Кирилла - пройти по красной дорожке с его лицом за решеткой. И я очень надеюсь, что люди это увидели. Может быть, кто-то из тех, кому все равно, задумается. Или, может быть, кто-то перестанет сомневаться в том, что Кирилл порядочный человек, раз уж его так страстно поддерживают его друзья", - добавила кинокритик.

Мария Безрук подчеркнула, что условия домашнего ареста не позволяют Кириллу Серебренникову работать над новыми проектами. "Домашний арест означает, что ни одного фильма Кирилла Серебренникова после "Лета" не будет. Он не поставит ни одного спектакля, не снимет ни одной картины. Это то, что будет замечено всеми. Я очень надеюсь на то, что те представители министерства культуры России, которые были на открытии, заметили мой наряд. Мне очень жаль, что я была единственная на открытии, кто надел футболку [с изображением Серебренникова], я не понимаю, почему так случилось. Потом, в последующие дни, уже какие-то футболки появились, но я считала, что как раз на открытии, в тот день, когда показывали его картину, это было уместнее всего", - сказала Мария Безрук.

Она отметила, что отец Кирилла Серебренникова находится в тяжелом состоянии и нуждается в обществе своего сына. "Я могу сказать, что каждое посещение суда – это очередная потеря здоровья. Это очень тяжело, это очень больно каждый раз видеть, что Кирилл, как школьник, должен оправдываться. Мама болела, и, конечно же, все эти суды над сыном подорвали и без того шаткое здоровье и ускорили конец. Сейчас отец Кирилла нуждается в том, чтобы сын был рядом", - считает Мария Безрук.

Она прокомментировала отсутствие футболок в поддержку Серебренникова у съемочной группы фильма "Лето".

"Министерство культуры Российской Федерации является главным инвестором фестиваля "Кинотавр", и оно же является тем органом, благодаря которому Кирилл Семенович находится до сих пор под домашним арестом. Логично, что дирекция "Кинотавтра", дабы избежать неприятностей и лишения основного финансирования, не хочет вступать в открытый конфликт с министерством. И поэтому съемочная группа, я думаю, была проинструктирована, но я накануне открытия кинофестиваля подошла к Илье Стюарту (продюсер фильма "Лето", – прим. "Кавказского узла") и сказала, что на открытии буду в майке с изображением Кирилла, он сказал: "Круто, даже мы на это осмелились", - отметила Мария Безрук.

Примечательно, что на пресс-конференцию о фильме "Лето" съемочная группа также не надела футболки в поддержку Серебренникова.

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