Участников антиизраильской акции в Баку задержали полицейские

08 июня 2018, 23:34

Силовики оттеснили сегодня от здания посольства Израиля участников акции протеста по случаю Дня Гудса, около 20 человек были доставлены в отделения полиции и отпущены в течение дня, сообщил организатор акции Ровшан Ахмедли.

"Гудс" в переводе с арабского означает "святыня". Инициатива защиты Иерусалима (Гудса) исходит от правительства Исламской Республики Иран, которое стремится объединить мусульман под лозунгом защиты исламских святынь в этом городе. День Гудса ежегодно отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В 2015 году в День Гудса в Баку были задержаны 72 протестующих.

Сегодня перед посольством США были запланированы две получасовые акции протеста, сообщил один из организаторов акции, глава Исламского движения сопротивления за освобождение Карабаха Ровшан Ахмедли.

"Мы собирались выразить в мирной форме протест против оккупации Иерусалима, а также решения США перенести столицу в этот город", - сказал Ахмедли корреспонденту "Кавказского узла".

7 декабря МИД Азербайджана, комментируя заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, поддержал разрешение израильско-палестинского конфликта на основе существования двух государств со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. Около 20 участниц акции протеста перед посольством США осудили это решение американского президента Дональда Трампа.

Ахмедли связал проблему статуса Иерусалима с карабахским конфликтом. "Мы требуем справедливости для палестинского народа. Мир не должен мириться с фактами оккупаций. Безнаказанность за это порождает новые факты агрессии и захватов территорий. Оккупация Карабаха началась с оккупации Иерусалима. Израиль оккупировал Иерусалим вопреки решениям СБ ООН. Армения также продолжает оккупацию азербайджанских земель, несмотря на четыре резолюции СБ ООН", - сказал он.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

По словам Ровшана Ахмедли, сегодня, когда он около 09.00 (08.00 мск) вышел из своего дома, его задержали сотрудники полиции. "Меня привезли в отделение полиции и стали говорить, что наша акция была незаконной. Я им сказал, что наша акция была гражданской инициативой. Я, глава Союза интеллигенции Эльданиз Гулиев и наш уважаемый Сабухи Гасанов (религиозный активист. - Прим. "Кавказского узла") официально направили в мэрию уведомление о проведении пикета с участием 50 человек. Нам ответили, что проведение пикета «не рекомендуется»", - рассказал Ахмедли, напомнив, что свобода собраний гарантирована Конституцией Азербайджана. Ахмедли сообщил, что его отпустили из полиции около полудня.

Полиция не позволила участникам пикета собраться перед зданием отеля Hyatte Park, где расположено посольство Израиля, сказал он. "Сотрудники полиции даже слушать не стали, что граждане имеют право на свободу собраний. Они говорили, что для них закон – приказ начальника. Участников акции, около полусотни человек, оттеснили от здания посольства. При этом были задержаны около 20 человек. Задержанных стали отпускать во второй половине дня. К 17.30 (16.30 мск) все были отпущены после вынесения устных предупреждений", - сообщил Ахмедли. Провести акцию перед посольством США также не удалось, добавил он.

Активисты пришли к посольству Израиля с плакатами "Карабах и Гудс - мусульманские земли". Тех, кто пытался возражать полицейским, оттеснявшим протестующих, задерживали и сажали в полицейские машины, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" очевидец, журналист-фрилансер Арзу Абдулла.

Глава Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиз Гулиев подтвердил, что подписывал направленное в мэрию уведомление о пикетах. "Разгон мирной акции и задержание ее участников - грубое нарушение свободы собраний. Это не была какая-либо внутриполитическая акция, это акция солидарности. По случаю Дня Гудса акции проводятся во всем мире – США, Европе и даже в самом Израиле", - сказал Гулиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями МВД Азербайджана и посольств Израиля и США относительно попытки сегодняшней акции.