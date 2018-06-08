08 июня 2018, 20:56

Освобождены четыре обвиняемых по делу о беспорядках в Ереване

Суд постановил отпустить на свободу четырех жителей ереванского района Сари Таг, обвиненных в беспорядках во время захвата здания полка полиции отрядом "Сасна Црер". Трое подсудимых отпущены под подписку о невыезде, еще один выплатил залог.

Как писал "Кавказский узел", вооруженная группа "Сасна Црер" удерживала здание ППС в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. 19 июля манифестанты попытались прорваться в захваченное здание полиции. Четыре жителя района Сари Таг - Арутюн Торосян, Грайр Исаханян, Эдуард Зейтунян и Андраник Кесеян - были арестованы и обвинены в применении насилия в отношении представителей власти.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство защиты, постановив освободить Арутюна Торосяна, Грайра Исаханяна и Эдуарда Зейтуняна под подписку о невыезде, а четвертого обвиняемого, Андраника Кесеяна, отпустить на свободу под залог в размере 700 тысяч драмов (около 1500 долларов), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель возразил против освобождения только одного из них, Андраника Кесеяна. "Обвиняемый имеет непогашенную судимость", - пояснил прокурор.

"Кавказский узел" опубликовал хронику этой акции. На тематической странице "Протесты в Армении" "Кавказский узел" публикует новости об акциях оппозиции.

Примечание:

"Родственники потребовали освободить участников беспорядков в Ереване", "Суд Еревана перенес рассмотрение дела о препятствовании деятельности журналиста", "Защита обвиняемых в нападении на полицейских в Ереване требует конкретизировать обвинение".

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  • Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

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