Ранен солдат армии Нагорного Карабаха

08 июня 2018, 15:49

Военнослужащий Армии обороны Геворг Хачатрян получил ранение при обстреле с азербайджанской стороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, 20-летнего солдата ранило в 23.30 (22.30 мск) 7 июля на оборонительном участке одной из воинских частей на северном участке фронта.



Он доставлен в военный госпиталь, сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Нагорного Карабаха.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.49 мск, нет комментариев относительно этого инцидента.

Перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году стало формальным и не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 мая на границе Армении и Азербайджана погиб солдат Адиль Татаров. Командование обвинило в его гибели армянских военных.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".